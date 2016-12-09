Самая обсуждаемая свадьба года: Пиппа Миддлтон вышла замуж за автогонщика

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20 мая 2017 года Пиппа Миддлтон, младшая сестра Кейт, вышла замуж за бывшего автогонщика и менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюза.

Об этой свадьбе говорили задолго до самой даты, все гадали, в каком платье будет невеста и как будут выглядеть члены королевской семьи.

Что ж, эта свадьба действительно стоила всех пересудов: всё в этом торжестве было великолепно - и невеста, и жених, и сама церемония.

Свадьба 33-летней Пиппы Миддлтон (Philippa Charlotte «Pippa» Middleton) и 41-летнего Джеймса Мэттьюза прошла в церкви святого Марка ХІІ века. Сестра герцогини Кэмбриджской появилась перед гостями в роскошном белоснежном платье, украшенном кружевами и с небольшим вырезом на спине, в нежной тиаре и длинной фате. Дизайнером свадебного наряда стал Giles Deacon, чье имя почти до последнего дня держалось в секрете.

На свадьбу Пиппы прибыло множество знаменитостей и, безусловно, семья ее старшей сестры. Кейт выглядела, как всегда, великолепно - на ней было розовое платье, - а маленькие Джордж и Шарлотта поразили всех своей трогательностью и элегантностью.



После окончания свадебной церемонии молодожены, а также гости и члены семьи отправились в семейный особняк Миддлтон, чтобы продолжить празднование.







Джерело: Культурология