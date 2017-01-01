Самая счастливая хаски в мире стала звездой Instagram

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Уровень милоты фотографий с хаски Мара зашкаливает

Знакомьтесь с Марой, самой счастливой хаски в мире. Возможно, причина такой радости, потому что у Мары 173 тысячи подписчиков в Instagram, а может, потому что она знает, насколько милой получается на фото.

Мы не знаем, знаем только, что не можем остановить улыбку на своих лицах, когда смотрим на милую хаски.

Напомним, хаски без лап прославилась в Instagram. У хаски есть своя страница в Instagram, где за ее жизнью следят почти девять тысяч подписчиков.



