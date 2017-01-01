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    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини

    • Сьогодні, 12:04
    • Розсилка

    Модель отдыхала на пляже, где ее и подловили папарацци

    Модель и самая сексуальная женщина по версии Men's Health Шарлотта Маккини провела время на пляже.

    Звезду видели в крошечном бикини, которое демонстрировало ее пышную грудь. Компанию Шарлотте составила подруга, которой Маккини устроила импровизированную фотосеию.

    В этом месяце выходит новый фильм с участием Маккини, «Спасатели Малибу». Там она сыграла с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном, а также с Келли Рорбах.

    Маккини дала интервью ресурсу bostoncommon-magazine.com. Красавица снялась в откровенной фотосессии и рассказала о съемках в кино.

    Также звезда засветилась в проекте Mad Families, где была партнершей Чарли Шина и Харви Кейтель.

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    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини
    Самая сексуальная женщина едва удержала свои роскошные прелести в крошечном бикини

     

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