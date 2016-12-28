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    Самая здоровая еда из разных уголков мира

    • Сьогодні, 12:52
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    Жители некоторых стран живут гораздо дольше, чем другие. Оказывается, их долговечность и хорошее здоровье является заслугой питания. Мы решили собрать самые здоровые элементы диет из кухонь разных стран мира и вот что из этого получилось. Познакомьтесь с самой здоровой едой из разных уголков мира.

    Мы решили собрать самые здоровые элементы диет из кухонь разных стран мира и вот что из этого получилось.

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    Познакомьтесь с самой здоровой едой из разных уголков мира.

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    Свежая рыба из Исландии. Большое количество свежей рыбы, высококачественное мясо и молочные продукты сделали исландскую кухню одной из самых здоровых в мире.
    Ржаной хлеб из Швеции. Скандинавская кухня не очень богата блюдами из овощей, зато компенсирует это большим количеством полезного ржаного хлеба, содержащего так нужные нам для здоровья витамины и минералы (А, В, Е, Н, РР, а также холин, цинк, йод, марганец, фтор, молибден, железо, калий, сера, магний, кальций и другие)
    Чрезвычайно популярная и очень полезная в Китае капуста пак-чой содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают раковые заболевания, а также витамины С, А, К, В1, В5 и В6.
    Бобы из Греции. Греки используют бобы в своих традиционных блюдах на протяжении веков. Это отличный источник белка и клетчатки, а также кладезь фолиевой кислоты и витамина В.
    Грибы шиитаке из Японии и Китая обладают целебными свойствами: улучшают работу иммунной системы и снижают уровень холестерина. Китайцы используют их в традиционной медицине вот уже более 6 000 лет. Грибы шиитаке содержат железо, калий, цинк, медь и фолиевую кислоту.
    Сладкий картофель из Окинавы. Жители Окинавы живут дольше, чем люди в любом другом месте на нашей планете. Их рацион состоит из большого количеств овощей и тофу, риса и рыбы, но основным блюдом является фиолетовый сладкий картофель, богатый витаминами А, С, Е, а также кальцием и калием.
    Миндаль из Испании. Жители этой солнечной страны потребляют большое количество миндаля, известного своими целебными свойствами. Он снижает уровень холестерина в крови и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Исследования, в которых проводилось полное обследование сердечно сосудистой системы, показали уменьшение артериального давления и снижение холестерина у групп, которые регулярно употребляли миндаль в пищу.
    Фо (суп) из Вьетнама. Вьетнамцы едят много овощей и рыбы, а их самое известное блюдо — суп фо с рисовой лапшой, кусочками говядины, курятины или рыбы, приправленный специями (базиликом, лаймом, мятой и проростками бобов мунг), которые содержат большое количество антиоксидантов.
    Италия: помидоры. Основными ингредиентами итальянской кухни являются оливковое масло, чеснок и помидоры, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека. А сваренные помидоры содержат большое количество ликопина, который эффективно борется с раком груди и простаты.
    Япония: гречневая лапша. Гречневая лапша богата витамином В17, который обладает противоопухолевым действием. Кроме того, она более питательна и полезна, чем пшеничная лапша.
    Индия: куркума. Широко используемая в индийской кухне приправа содержит огромное количество антиоксидантов и обладает противовоспалительным действием.
    Япония: съедобные морские водоросли. Блюда из водорослей обязательно входят в ежедневный рацион японцев. Богатые антиоксидантами морские овощи уменьшают риск развития рака и содержат много йода, который поддерживает нормальное функционирование щитовидной железы.
    Норвегия: сельдь. Норвежцы едят много морской рыбы, содержащей полезные кислоты омега-3.
    Франция: красное вино. Полифенолы, содержащиеся в красном вине, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и снижают риск развития раковых заболеваний.
    Таиланд: Том Ям. Это острый тайский суп, содержащий креветки, кориандр, лимонник, имбирь, который в сто раз более эффективен в профилактике рака, чем любые другие антиоксиданты.
    Самая здоровая еда из разных уголков мира

    Джерело: Fullpicture.ru

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