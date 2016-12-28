Самая здоровая еда из разных уголков мира
- Сьогодні, 12:52
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Жители некоторых стран живут гораздо дольше, чем другие. Оказывается, их долговечность и хорошее здоровье является заслугой питания. Мы решили собрать самые здоровые элементы диет из кухонь разных стран мира и вот что из этого получилось. Познакомьтесь с самой здоровой едой из разных уголков мира.
Мы решили собрать самые здоровые элементы диет из кухонь разных стран мира и вот что из этого получилось.
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Познакомьтесь с самой здоровой едой из разных уголков мира.
Джерело: Fullpicture.ru