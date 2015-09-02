  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения

    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка

    За 30 лет, прошедших после катастрофы на Чернобыльской АЭС, прилегающая зона превратилась в своеобразный аттракцион для туристов и напоминание о страшном историческом уроке.

    Но в зоне отчуждения все еще живет 140 человек — последнее поколение так называемых самоселов, которые рискнули вернуться в свои дома после аварии и теперь возделывают там землю.

    Читайте також

    Фотограф Эстер Хессинг и писательница Софиеке Турмер отправились в зону, чтобы встретиться с последним поколением ранее процветавшего сообщества.

    Многие из поселенцев — пожилые люди, которые тайно вернулись домой вопреки рекомендациям властей. Другие переехали от отчаяния, нелегально заселившись в заброшенные дома.

    Для проекта Bound to the Ground («Близость к земле») пара документирует дни жителей зоны, из первых уст собирая свидетельства о жизни в зоне отчуждения, а также рассказы современных сотрудников Чернобыльской АЭС. Эстер объяснила, почему так много людей решились вернуться в опасный регион: «Прежде всего, здесь у людей давний опыт несчастной жизни. В 1930-е годы здесь страдали от голода, а потом была Вторая мировая война. Местные жители привыкли к трудностям.

    У людей было мало денег, и они полагались на урожай с собственной земли. После катастрофы правительство предоставило сельским жителям многоквартирные дома в Киеве. Но они решили, что лучше короткая жизнь в зоне радиоактивного заражения, чем жалкая старость в Киеве. Еще они верят, что после смерти смогут воссоединиться с близкими только в том случае, если будут похоронены с ними рядом».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения
    Самоселы Чернобыля: как живут люди в зоне отчуждения

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ