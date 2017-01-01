  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самые безумные наряды гостей фестиваля Coachella -2017

    • Сьогодні, 08:10
    • Розсилка

    14 апреля в калифорнийской долине Коачелла стартовал знаменитый музыкальный фестиваль — Coachella Valley Music and Arts Festival, который в народе зовут просто «Коачелла».

     В 2017 году дни фестиваля — это 14-16 апреля и 21-23 апреля. Его проводит компания Goldenvoice с 1999 года.

    Читайте також

    Здесь выступают исполнители и группы совершенно разных музыкальных направлений, концерты идут одновременно на нескольких сценах. На фестивале также проводятся различные художественные и скульптурные выставки. Ну и куда же без выставки нарядов: каждый из гостей норовит нарядиться как можно более отвязно, чтобы привлечь максимум внимания и собрать лайки в Instagram, а если повезет — попасть в объективы агентстких фотографов и прославиться на весь мир.

    Мы собрали для вас самые невозможные наряды гостей нынешнего фестиваля. Вы бы осмелились такое на себя надеть?

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    «Тушите меня, я вся горю».
    И мужчины не отстают, показывая окружающим все, что имеют.
    И обязательно в сапогах. Эдакая Салли из Техаса.
    Этот парень сделал все что мог для кровавых слез каждого, кто на него смотрит.
    То ли забыла одеться, то ли переодеться после тренировки… а может, готовила наряд с января.
    Какая приличная девушка. По сравнению с остальными-то.
    Это заявка на первый приз в номинации «Нелепый наряд — 2017».
    Большой брат следит за тобой.
    Девушка, у вас штаны порвались.
    Самые безумные наряды гостей фестиваля Coachella -2017
    Максимально дурацкие пиджаки, но хотя бы без намека на порнографию.
    Пасхальный зайчик несет свои дары в корзинке.
    Даже не знаем, что тут больше всего режет глаза: это боди, эти губы или эта сеточка вместо колгот.
    Пэрис Хилтон и бесконечное декольте.
    Рианна — отпетая модница, на которой даже самые несуразные куски ткани складываются в смелые наряды.
    Самые безумные наряды гостей фестиваля Coachella -2017

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ