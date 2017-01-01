Самые безумные наряды гостей фестиваля Coachella -2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14 апреля в калифорнийской долине Коачелла стартовал знаменитый музыкальный фестиваль — Coachella Valley Music and Arts Festival, который в народе зовут просто «Коачелла».

В 2017 году дни фестиваля — это 14-16 апреля и 21-23 апреля. Его проводит компания Goldenvoice с 1999 года.

Здесь выступают исполнители и группы совершенно разных музыкальных направлений, концерты идут одновременно на нескольких сценах. На фестивале также проводятся различные художественные и скульптурные выставки. Ну и куда же без выставки нарядов: каждый из гостей норовит нарядиться как можно более отвязно, чтобы привлечь максимум внимания и собрать лайки в Instagram, а если повезет — попасть в объективы агентстких фотографов и прославиться на весь мир.

Мы собрали для вас самые невозможные наряды гостей нынешнего фестиваля. Вы бы осмелились такое на себя надеть?

Джерело: BigPicture