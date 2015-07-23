Самые красивые здания в стиле брутализма
- Сьогодні, 07:01
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Брутализм – это направление в архитектуре 1950-х – 1970-х годов, первоначально развившееся в Великобритании.
Для этого стиля характерна впечатляющая мощь конструкций и объемов, а также смелые композиционные решения.
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Стиль имел распространение практически во всех странах Европы и мира, в том числе в США, Канаде, Японии, Бразилии, странах Скандинавии и СССР.Очарованный своеобразным величием брутализма, графический дизайнер Питер Чедвик создал серию впечатляющих черно-белых снимков, на которых запечатлены самые красивые здания, построенные в данном стиле.
Джерело: Fullpicture.ru