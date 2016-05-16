  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самые оригинальные автозаправки мира

    • Сьогодні, 08:12
    • Розсилка

    «Продается ли топливо в пластиковых канистрах у дороги в Малайзии или на футуристической заправке в Лос-Анджелесе, автозаправочные станции могут помочь нам определить мир, в котором мы живем», — считает репортер агентства Рейтер Рикардо Мораес.

    Фотографы этого агентства сделали серию снимков автозаправочных станций по всему миру, от Бразилии до Японии, в тихих деревеньках и шумных городах.

    Читайте також

    Смотрите самые оригинальные автозаправки мира, которые могут вас весьма удивить.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Старинная автозаправочная станция в городе Бирстолл, в центральной Англии. Она была спроектирована известным американским архитектором Элиотом Нойесом в 60-х годах ХХ века.
    Менее впечатляющая своим видом и функциональностью заправка в Бамако, в африканской стране Мали.
    А это автозаправочная станция в Каракасе, в Венесуэле. Пожилой мужчина заправляет свою красивую Chevy 1976 года.
    Автозаправка в Алеппо, в Сирии. Топливо разливают прямо из бочек.
    Автозаправка в Алеппо, в Сирии. Топливо разливают прямо из бочек.
    АЗС в Каире.
    Крошечная автозаправка прямо в сердце джунглей в Малайзии.
    АЗС Pemex в столице Мексики Мехико.
    Одинокая автозаправка на окраинах Алматы, в Казахстане.
    Автозаправочная станция Helios House в Лос-Анджелесе. Ну где еще может быть футуристическая автозаправка, как не в столице мирового кинематографа?
    А это автозаправочная станция «Shell» в стиле винтаж в Кембридже, штат Массачусетс.
    Верблюд у заправочной станции в пустыне на Западном берегу реки Иордан.
    Эта автозаправочная станция в Пекине работает на солнечных батареях.
    АЗС в городе Мумбаи.
    Почти антикварный автомобиль перед заправочной станцией в Гаване.
    Палестинский подросток наполняет бак на заправке в Секторе Газа.
    А это, наверное, самая оригинальная автозаправочная станция во всем мире. Находится она, конечно же, в Японии. Заправочная станция «Shell» в Токио.
    Не менее оригинальная, плавающая заправка для малых и средних судов на реке Рио-Негро в бассейне реки Амазонки.
    Самые оригинальные автозаправки мира

    Джерело: Fullpicture.ru

    Читайте також
    фотограф АЗС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ