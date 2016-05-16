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«Продается ли топливо в пластиковых канистрах у дороги в Малайзии или на футуристической заправке в Лос-Анджелесе, автозаправочные станции могут помочь нам определить мир, в котором мы живем», — считает репортер агентства Рейтер Рикардо Мораес.

Фотографы этого агентства сделали серию снимков автозаправочных станций по всему миру, от Бразилии до Японии, в тихих деревеньках и шумных городах.

Смотрите самые оригинальные автозаправки мира, которые могут вас весьма удивить.

Джерело: Fullpicture.ru