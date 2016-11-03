Самые старые деревья мира: гиганты, которым хочется поклониться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф из США Бет Мун (Beth Moon) путешествует по странам и континентам и фотографирует самые старые деревья нашей планеты с 1999 года.

Первым деревом, которое сфотографировала Мун, был дуб в английском графстве Линкольншир.

Вскоре после этого дерево было повреждено грозой. Мун восприняла это, как знак. С того дня она стала собирать фотографии старейших деревьев мира, которые были опубликованы в двух замечательных книгах.