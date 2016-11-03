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    Самые старые деревья мира: гиганты, которым хочется поклониться

    • Сьогодні, 18:47
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    Фотограф из США Бет Мун (Beth Moon) путешествует по странам и континентам и фотографирует самые старые деревья нашей планеты с 1999 года.

    Первым деревом, которое сфотографировала Мун, был дуб в английском графстве Линкольншир.

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    Вскоре после этого дерево было повреждено грозой. Мун восприняла это, как знак. С того дня она стала собирать фотографии старейших деревьев мира, которые были опубликованы в двух замечательных книгах.

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    Плантация «Дубовая Аллея» в Вачери, Луизиана, США. Фотограф утверждает, что общение со старейшими деревьями планеты помогло ей глубже понять и прочувствовать историю человечества.
    Драцена киноварно-красная на острове Сокотра, Йемен. Каждой фотосессии предшествует тщательное планирование.
    Адениум, или роза пустыни, на острове Сокотра, Йемен. Бет Мун разбивает палатку возле выбранного дерева, чтобы обязательно увидеть его в лучах рассвета и заката.
    Боуторпский дуб в графстве Линкольншир – один из старейших дубов в Англии. Это дерево стало первым в «древесной» серии Мун.
    Деревья для Бет Мун – не просто живописные объекты для фотосъёмки, а нечто большее. Сквозь них она ощущает связь с природой и со временем.
    Аллея баобабов на Мадагаскаре.
    Баобаб Bufflesdrift Baobab, возраст которого насчитывает около 800 лет, недалеко от Лепхалале, Лимпопо, ЮАР. Как и многие деревья в коллекции Мун, этот экземпляр считается одним из старейших в стране.
    Остатки остистой сосны в Калифорнии.
    Генерал Шерман – секвойя, возраст которой насчитывает около 2000 лет.
    Алоэ дихотомическое в Южной Африке.
    Тетрамелес голоцветковый (Tetrameles nudiflora) на руинах храма Та Прум в Камбодже.
    Фотографии деревьев, которые Бет Мун собирала в разных уголках мира, были опубликованы в двух книгах: Ancient Trees: Portraits of Time (2014) и Ancient Skies, Ancient Trees (2016).
    Самые старые деревья мира: гиганты, которым хочется поклониться

    Джерело: ФотоТелеграф
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