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    Самый большой розовый бриллиант продали за рекордную сумму

    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка

    Розовый бриллиант продали в Гонконге за рекордные 71,2 миллиона долларов, поэтому он стал самым дорогим драгоценным камнем в мире.

    Бриллиант Pink Star ушел с молотка на аукционе Sotheby's. Его приобрел владелец ювелирной компании.

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    Драгоценность вырезали из алмаза весом 132 карата в Африке в 1999 году и на его огранку ушло почти два года. Вес бриллианта составляет 59,6 карат, пишет 24 канал

    На сегодняшний день Pink Star – крупнейший в мире бриллиант розового цвета, его впервые показали публике в 2003 году. В 2007 году этот камень впервые продали за сумму, которая не разглашается.

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