Самый большой розовый бриллиант продали за рекордную сумму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розовый бриллиант продали в Гонконге за рекордные 71,2 миллиона долларов, поэтому он стал самым дорогим драгоценным камнем в мире.

Бриллиант Pink Star ушел с молотка на аукционе Sotheby's. Его приобрел владелец ювелирной компании.

Драгоценность вырезали из алмаза весом 132 карата в Африке в 1999 году и на его огранку ушло почти два года. Вес бриллианта составляет 59,6 карат, пишет 24 канал

На сегодняшний день Pink Star – крупнейший в мире бриллиант розового цвета , его впервые показали публике в 2003 году. В 2007 году этот камень впервые продали за сумму, которая не разглашается.



.