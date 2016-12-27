Самый старый человек на планете: индонезиец отметил на Новый год свой 146 день рождения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секреты долголетия не дают человечеству покоя, и вот в очередной раз нашелся чрезвычайно старый человек, которому, согласно документам, 31 декабря 2016 года исполнилось 146 лет! Так кто же он, человек, проживший вдвое больше большинства других людей?

Прежде всего надо сказать, что официально возраст Сапармана Содимеджо (Saparman Sodimejo) еще не проверен независимой экспертизой, поэтому такой без всякого сомнения внушительный возраст до сих пор не внесен в книгу рекордов Гиннеса.

Однако Сам Сапарман, известный также как Мба Гото (Mbah Gotho) всегда готов показать свои индонезийские документы, на которых значится, что он был рожден 31 декабря 1870 года.

В том году Мба Гото отпраздновал свой день рождения со своими родственниками в своем доме на острове Ява. Среди прочих, к нему пришел его внук Суриянто со своей женой и двумя детьми. На самом деле, Мба Гото пришлось многих похоронить за свою долгую жизнь: он пережил всех своих десятерых братьев и сестер, и всех своих четырех жен, последняя из которых умерла в 1988 году.

Все дети Мба Гото также умерли, и потому из родственников у мужчины остались только его внуки, правнуки, праправнуки и даже прапраправнуки. Это принесло, безусловно, много горя Мба Гото, но жажда жить все равно всегда перевешивала. Даже сейчас, в 146 лет, он все еще может самостоятельно передвигаться.

Если возраст Мба Гото подтвердиться, это сделает его официально самым старым человеком на планете, ведь до сих пор этот титул удерживала француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года. Впрочем, когда Мба Гото исполнилось 122 года, внуки начали морально готовиться, что Мба Гото вот-вот умрет. Однако с тех пор прошло уже больше 20 лет, а дедушка по-прежнему жив, ест все, что ему нравится, и даже не болеет.

«Мы приготовили ему надгробный памятник еще в 1992 году. А это, на минуточку, 24 года назад,» - говорит внук о Мба Гото. Внуки даже вырыли ему могилу - рядом с могилами его детей. Но, кажется, у Мба Гото на этот счет другие планы. Глаза старика уже, правда, подводят, и он плохо видит телевизор, но зато с удовольствием слушает радио. За последние полгода старик немного сдал, и его приходится кормить с ложки и принимать помощь при купании. Однако в остальном Мба Гото вполне держится молодцом, и кто знает, возможно, в следующем году он снова отпразднует свой очередной день рождения под Новый год.

Джерело: Культурология