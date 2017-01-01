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    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием

    • Сьогодні, 14:40
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    Считается, что коты очень своенравны и если им что-то не по душе, то заставить их что-то делать просто невозможно.

    Что ж, на каждое правило всегда есть исключения. Кот, живущий в Японии у хозяйки, скрывающейся в Инстаграме за ником rinne172, - это концентрация самообладания и терпения.

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    Этот кот позволяет наряжать себя в самые немыслимые наряды, усаживать себя за стол, в корзины, да где только ему не приходилось позировать!

    Хозяйка кота ведет свой Инстаграм вот уже почти два года, и за это время она опубликовала более 300 фотографий и видео своего питомца. Котику приходилось быть и Марией Антуанеттой, и полицейским, и немцем, и летучей мышью, и даже собакой. Чтобы придать своему аккаунту особую изюминку, rinne172 стала приурочивать переодевания своего кота к особым праздникам в своей стране. Впрочем, иногда эти праздники кажутся западному обывателю достаточно странными, как например, День рыбы-ежа или День китайских булочек на пару.

    С помощью своего Инстаграма rinne172 также знакомит зрителей с японской едой, усаживая своего кота за стол и выкладывая перед ним самые разнообразные блюда. Для кота на этот случай даже подготовлен специальный маленький стульчик. Надо признать, кот не выглядит особо вдохновенным или хоть сколько-нибудь заинтересованным в том, что перед ним стоит, но он явно достаточно любит свою хозяйку, чтобы продолжать помогать ей воплощать все свои задумки. 

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    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием
    Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием

    Джерело: Культурология

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