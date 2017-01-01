Самый терпеливый кот в мире: 300 нарядов для питомца с невероятным самообладанием



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Считается, что коты очень своенравны и если им что-то не по душе, то заставить их что-то делать просто невозможно.

Что ж, на каждое правило всегда есть исключения. Кот, живущий в Японии у хозяйки, скрывающейся в Инстаграме за ником rinne172, - это концентрация самообладания и терпения.

Этот кот позволяет наряжать себя в самые немыслимые наряды, усаживать себя за стол, в корзины, да где только ему не приходилось позировать!

Хозяйка кота ведет свой Инстаграм вот уже почти два года, и за это время она опубликовала более 300 фотографий и видео своего питомца. Котику приходилось быть и Марией Антуанеттой, и полицейским, и немцем, и летучей мышью, и даже собакой. Чтобы придать своему аккаунту особую изюминку, rinne172 стала приурочивать переодевания своего кота к особым праздникам в своей стране. Впрочем, иногда эти праздники кажутся западному обывателю достаточно странными, как например, День рыбы-ежа или День китайских булочек на пару.

С помощью своего Инстаграма rinne172 также знакомит зрителей с японской едой, усаживая своего кота за стол и выкладывая перед ним самые разнообразные блюда. Для кота на этот случай даже подготовлен специальный маленький стульчик. Надо признать, кот не выглядит особо вдохновенным или хоть сколько-нибудь заинтересованным в том, что перед ним стоит, но он явно достаточно любит свою хозяйку, чтобы продолжать помогать ей воплощать все свои задумки.





Джерело: Культурология