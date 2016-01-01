Счастье есть: 24 трогательных фото детей до и после усыновления
- Сьогодні, 11:51
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Розсилка
Взять ребенка из детского дома – это очень ответственный шаг, на который нужно мужество, силы, уверенность и возможности
Не каждый на это способен, не каждый на это решится, и в этом нет ничего плохого.
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Но те люди, которые нашли в себе силы сделать такой шаг – достойны большой похвалы.
Именно такой похвалой могут быть в том числе вот эти сияющие счастьем глаза. 25 фото детей до и после усыновления говорят сами за себя.
Источник: vmirechudes.com