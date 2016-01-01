Счастье есть: 24 трогательных фото детей до и после усыновления



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Взять ребенка из детского дома – это очень ответственный шаг, на который нужно мужество, силы, уверенность и возможности

Не каждый на это способен, не каждый на это решится, и в этом нет ничего плохого.

Но те люди, которые нашли в себе силы сделать такой шаг – достойны большой похвалы.

Именно такой похвалой могут быть в том числе вот эти сияющие счастьем глаза. 25 фото детей до и после усыновления говорят сами за себя.



