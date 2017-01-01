Счастливое детство: 13 документальных снимков о жизни в Африке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Детство - это не только красивые игрушки, йогурты и сон по расписанию. Фотограф Густав Виллейт (Gustav Willeit) побывал в африканском государстве Того и рассказал о том, как там проводят дни местные подростки. Экспедиция прошла в рамках проекта по защите прав детей в развивающихся странах.

Проект по защите детей стартовал в 2007 году, направлен он на сбор средств для покупки пакетов для переливания крови для борьбы с малярией.

Фотограф Густав Виллейт провел в Того восемь дней, он сделал множество снимков детей народности эве, крупнейшей этнической группы. Проект запущен в разных странах мира организацией Costa Family Foundation, ранее Густав уже побывал в Уганде и Индии.

Того - одна из крохотных стран Африки и одна из наименее развитых в мире. Население составляет около 6,1 млн человек, почти половина занята в сельском хозяйстве. По сути, страна состоит из небольших поселков, многие семьи живут за чертой бедности. В рамках проекта Густав познакомился с народностью эве, он посещал больницы, школы, рынки и церкви, чтобы посмотреть, как живут африканцы.

Густав надеется, что его снимки привлекут внимание и расскажут миру о том, как живет африканское население. Фотографа, например, поразило, что дети эве преодолевает путь в несколько километров по бездорожью, чтобы попасть на занятия в школу. И воспринимают такие "прогулки" как развлечение: шутят, смеются, играют в игры. Густав отмечает: "Может быть, это и клише, но это правда: эти дети очень позитивны, и их улыбки согревают сердце. Моими снимками я постарался показать, как проста и красива может быть жизнь, даже если у человека практически ничего нет".

Джерело: Культурология