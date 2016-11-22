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    Счастливы вместе: фотограф показала жизнь гомосексуальных пар

    • Сьогодні, 09:01
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    Чтобы преодолеть собственные стереотипы о ЛГБТ, петербургский фотограф Анна Милокумова сняла гомосексуальные пары, которые, несмотря на общественное неприятие, любят друг друга, строят семьи и воспитывают детей.

    «Лечить и изолировать» — так настроены более 85% людей по отношению к любви, которую они привыкли не принимать. «Мы вместе» — это проект о ЛГБТ-людях, которые дружат, любят, строят семьи, воспитывают детей, несмотря ни на что.

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    На сегодняшний день во многих странах мира действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, поэтому не все мои герои решились показать свои лица, но все решились рассказать о своих чувствах.

    «Для меня работа над этим проектом стала важным шагом к преодолению собственных стереотипов по отношению к ЛГБТ-людям, так как я была воспитана в семье с четкими социальными нормами, с отрицанием гомосексуальной и бисексуальной ориентации. Первый раз я познакомилась с геем, когда мне было 19. И на протяжении уже многих лет он — мой лучший друг. Он всегда оказывается рядом, когда нужен, предельно честен и окружает меня добротой. Я горжусь этой дружбой», - рассказала фотограф Анна Милокумова.

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    Женя, 21 год, работает в кафе. Роман, 17 лет, студент. Их отношения продолжались несколько месяцев. Вместе любили гулять по городу, ходить в гости к друзьям. Это были очень эмоциональные отношения, основанные на страсти и привязанности.
    Полина, 22 года. Тася, 23 года, студентки. Встречаются почти 5 лет. Вместе им нравится жить, работать, читать и учиться. Отношения для девочек — это семья, построенная на взаимоуважении, поддержке, искреннем интересе друг к другу и общих планах на будущее.
    Максиму и Жене по 22 года. Они вместе работают в ресторанном бизнесе. Встречаются более трех лет. Свободное от работы время проводят на прогулках или смотрят вместе кино. Им пришлось пройти через сложные испытания. В своих отношениях ребята ценят умение прощать и принимать друг друга.
    Кирилл, 25 лет, работает психологом. Игорь, 46 лет, правозащитник. Вместе 6 лет. Больше всего любят рассказывать друг другу о своей жизни, делиться тем, что за прошедший день их восхитило, порадовало или огорчило. Читают книги вслух и обсуждают прочитанное. Главное в их отношениях — высокий уровень принятия и взаимной поддержки, вера в возможности друг друга, а также постоянная совместная рефлексия над отношениями.
    Данте, 34 года, PR-менеджер. Максим, 26 лет, парикмахер. Они были близкими друзьями более года. Их объединяли схожие взгляды на жизнь и политику, организация правозащитных мероприятий, совместные походы в развлекательные заведения. Дружба для них — это взаимопонимание и то, чем нельзя пожертвовать. Однако, как и любой вид отношений, дружба хрупкая и со временем может разрушиться.
    Александр, 28 лет, работает в ресторанном бизнесе и туризме. Евгений, 41 год, занимается предметами интерьера для загородных домов. Встречаются почти три года. Любят вместе путешествовать, кататься на роликах, смотреть фильмы. В своих отношениях ценят взаимопонимание и уважение.
    Яна, 34 года. Светлана, 43 года. Работают в индустрии красоты. Встречались более шести лет. Это были годы духовной и интимной близости. Любили вместе читать мотивирующую литературу, посещать семинары по саморазвитию, путешествовать. Основой их долгих отношений были взаимная поддержка, понимание, секс, общение, вера и духовность.
    Полина, 27 лет, работает в индустрии красоты. Лада, 22 года, студентка. Вместе более года. Любят путешествия, прогулки, вкусную еду. В своих отношениях ценят жизнелюбие, чувство баланса, заботу и нежность.
    Счастливы вместе: фотограф показала жизнь гомосексуальных пар

    Джерело: Bird In Flight

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