Счастливы вместе: фотограф показала жизнь гомосексуальных пар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чтобы преодолеть собственные стереотипы о ЛГБТ, петербургский фотограф Анна Милокумова сняла гомосексуальные пары, которые, несмотря на общественное неприятие, любят друг друга, строят семьи и воспитывают детей.

«Лечить и изолировать» — так настроены более 85% людей по отношению к любви, которую они привыкли не принимать. «Мы вместе» — это проект о ЛГБТ-людях, которые дружат, любят, строят семьи, воспитывают детей, несмотря ни на что.

На сегодняшний день во многих странах мира действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, поэтому не все мои герои решились показать свои лица, но все решились рассказать о своих чувствах.

«Для меня работа над этим проектом стала важным шагом к преодолению собственных стереотипов по отношению к ЛГБТ-людям, так как я была воспитана в семье с четкими социальными нормами, с отрицанием гомосексуальной и бисексуальной ориентации. Первый раз я познакомилась с геем, когда мне было 19. И на протяжении уже многих лет он — мой лучший друг. Он всегда оказывается рядом, когда нужен, предельно честен и окружает меня добротой. Я горжусь этой дружбой», - рассказала фотограф Анна Милокумова.

Джерело: Bird In Flight