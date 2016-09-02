Сдержанно и элегантно: свадебные наряды по мотивам маленького черного платья Одри Хепберн
- Сьогодні, 15:48
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«Завтрак у Тиффани» уже давно стал классикой мирового кинематографа
А стильный образ легендарной Одри Хепберн, застывшей у витрины ювелирного магазина Tiffany & Co, вдохновил дизайнера Рим Акра (Reem Acra) на создание коллекции свадебных нарядов «по мотивам фильма».
Рим Акра - известная дизайнер, специализирующаяся на создании свадебных и вечерних нарядов. Сейчас живет в Нью-Йорке, более 20 лет назад она переехала в Америку из Ливана и первое, что сделала, - конечно же, отправилась взглянуть на знаменитую витрину Tiffany & Co. Нынешней коллекцией платьев она решила отметить 20-ю годовщину своей профессиональной деятельности.
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Чтобы не отступать от концепта маленького черного платья, часть моделей выполнена в черном цвете. Стоит отметить. что концептуальное решение дизайнера и уход от классических цветов свадебного платья взорвали fashion-индустрию.
Многие критиковали дизайнера за излишнюю «мрачноватость», другие же не переставали восхищаться новой коллекцией.
Напомним, что фильм с участием Одри Хепберн вышел на экраны в 1961 году. Актриса, сыгравшая роль легкомысленной девушки Холли Голайтли, влюбленной в украшения Tiffany, запомнилась зрителям маленьким черным платьем от легендарного дизайнера Юбера де Живанши, огромным солнцезащитными очками и любовью к круассанам.
Джерело: Культурология