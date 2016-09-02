Сдержанно и элегантно: свадебные наряды по мотивам маленького черного платья Одри Хепберн

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«Завтрак у Тиффани» уже давно стал классикой мирового кинематографа

А стильный образ легендарной Одри Хепберн, застывшей у витрины ювелирного магазина Tiffany & Co, вдохновил дизайнера Рим Акра (Reem Acra) на создание коллекции свадебных нарядов «по мотивам фильма».

Рим Акра - известная дизайнер, специализирующаяся на создании свадебных и вечерних нарядов. Сейчас живет в Нью-Йорке, более 20 лет назад она переехала в Америку из Ливана и первое, что сделала, - конечно же, отправилась взглянуть на знаменитую витрину Tiffany & Co. Нынешней коллекцией платьев она решила отметить 20-ю годовщину своей профессиональной деятельности.

Чтобы не отступать от концепта маленького черного платья, часть моделей выполнена в черном цвете. Стоит отметить. что концептуальное решение дизайнера и уход от классических цветов свадебного платья взорвали fashion-индустрию.

Многие критиковали дизайнера за излишнюю «мрачноватость», другие же не переставали восхищаться новой коллекцией. 1 з 14 на весь екран згорнути

Напомним, что фильм с участием Одри Хепберн вышел на экраны в 1961 году. Актриса, сыгравшая роль легкомысленной девушки Холли Голайтли, влюбленной в украшения Tiffany, запомнилась зрителям маленьким черным платьем от легендарного дизайнера Юбера де Живанши, огромным солнцезащитными очками и любовью к круассанам.

Джерело: Культурология