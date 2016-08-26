Секреты кинематографа: как снимают интимные сцены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во многих популярных зарубежных и отечественных фильмах режиссёры используют более чем откровенные сцены интимного характера, что у многих зрителей вызывает закономерный вопрос «неужели актёры на самом деле занимаются этим перед камерой?».

Завесу тайны над этой загадкой кинематографа приоткроет интервью с человеком, который не раз находился на площадке во время съёмок подобных сцен.

- Действительно ли актеры вступают в интимный контакт?

- Конечно, нет. Если режиссер говорит «они на самом деле занимаются сексом», можно не сомневаться - это ненастоящий режиссер.

- Прикасаются ли актёры к интимным частям тела друг друга?

- Если не считать картины, которые относят к категории «фильмы для взрослых», то ничего подобного на съёмочной площадке не происходит. Даже в том случае, если по сценарию возникла необходимость показать какие-то интимные части тела, существует множество приспособлений, которые позволяют обеспечить пристойность. В кинобизнесе даже существуют специальные насадки «носки для мужского органа» и «пирожки» для женщин, не говоря уже о нижнем белье телесного цвета.

- Нравится ли актерам сниматься в сексуальных сценах?

- Я никогда не встречал актрису или актера, который был бы в восторге от необходимости участвовать в подобных съемках. Никогда. На самом деле, это довольно тяжелая работа, а не развлечение.



- Что делать, если актер волнуется?

- На самом деле такие ситуации случаются сплошь и рядом. Довольно сложно изображать страсть, когда находишься на съемочной площадке в течение 7 часов, все уже вымотаны, режиссер требует повторить сцену десятый раз подряд, а на площадке или слишком холодно или слишком жарко. Ведь, если пропустишь какой-то жест или слово в сцене, ее нужно будет переснимать. От актеров требуется недюжинный профессионализм.

- Сколько людей на съемочной площадке наблюдают за интимными сценами?

- Существует то, что называется «закрытой съемкой». Если в команде есть помощник директора по персоналу, то именно он устанавливает приоритеты нахождения персонала на площадке при съемке различных сцен. Обычно при интимных сценах на съемочной присутствуют непосредственно актеры, участвующие в эпизоде, оператор, режиссер и костюмер.

- Как часто между актёрами, случаются романы?

- В каждой картине, в которой я работал, находилась пара актёров, у которых возникали романтические отношения.



- Насколько допустима импровизация актеров в фривольных сценах?

- Если режиссер снимает фильм, не нарушая закон, у него еще до начала съемок будет на руках список постельных сцен. Актеры могут запросить копию этого списка, а также в течение 24 часов до съемки подобной сцены подробное описание интимной сцены должно быть предоставлено актерам для согласования деталей.

- Актерам обязательно полностью раздеваться для съемки сексуальной сцены?

- Во многих ситуациях, сцена может быть снята частями, поэтому необязательно быть голым в течение всей сцены. К примеру, для сцены в позе догги-стайл, актер может быть в брюках, а сниматься только верхняя часть тела и лицо.



- Почему же тогда интимные сцены выглядят так реально?

- Дело в смеси ракурсов, положении тел, профессионализме осветителей и, конечно же, в талане актёров.



- Какой совет можно было бы дать молодым актерам и актрисам, которым предстоит первая постельная сцена?

- Для начала, стоит убедиться, что съемка законная. Затем познакомиться со сценарием и обговорить с режиссёром все нюансы. Если, например, актёры не хотят обнажаться для постельной сцены, это необходимо обговорить с режиссёром, и альтернативное решение всегда можно найти.





Джерело: Культурология