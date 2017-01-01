Секреты знаменитостей: как сделать идеальное селфи?

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Завидуете моделям с идеальными селфи? Изучите наши хитрости и будьте не хуже!

Знаменитости любят делать селфи. Нет, наверное, звезды или модели, которая не имела бы подобное фото в своем Instagram. Самые удачные съемки «с руки» имеют: Миранда Керр, Карли Клосс, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие.

Как сделать фотографию, которую не постыдилась бы ни одна топ-модель? Изучите правила идеального селфи:

1. Свет! Лучше всего, если он будет естественным. Нужно, чтобы лучи солнца или лампы освещали ваше лицо, а не пространство за вами.

2. Если вы не можете найти идеального освещения, попробуйте сделать снимок сверху или снизу, но не переусердствуйте с подъемом или понижением руки (обратите внимание на очень высокий лоб и двойной подбородок).

3. Если у вас есть в телефоне опция делать несколько фотографий при одном нажатии на кнопку спуска, прежде всего настройте фокус, сделайте серию снимков. И в конце, выберите лучшее фото - так делает Миранда Керр!

4. Если вы не фанат фотографии, en face, поиграйте с профилем. Так делает Адриана Лима. Исследования показывают, что левая щека выглядит приятнее и «выражает больше эмоций».

5. Strike a pose! То есть придумайте свою «авторскую» позу. Большинство из нас в таких ситуациях делает знаменитые «утиные губки». Если вы не чувствуете себя комфортно, найдите свой характерный жест.

6. Веселитесь! Вместо наигранных эмоций, запечатлите спонтанный искренний смех. Импровизируйте!

7. Декорация и реквизиты. Разнообразьте ваше фото чем-то интересным и ярким. Это могут быть: кровати, животные, дети, друзья, шезлонги на пляже, зеркала в тренажерном зале или ванной комнате. Не ограничивайте себя и делайте что-то действительно интересное и необычное с помощью подручных средств.

Источник: elle.pl

Перевела: Зоряна Вареня