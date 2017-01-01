Секс раз в год и разборчивость: 10 самых романтичных животных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы привыкли думать, что только человек серьезно относится к сексу, а другие животные просто делают это по велению инстинктов. Это не так!

Вот романтичные и даже печальные истории о некоторых братьях наших меньших.

Например,гигантские панды занимаются сексом раз в год, и то если повезет. Так вышло, что панда женского пола способна принять мужской орган и забеременеть только раз в год весной в течение 1−3 дней. Если мужчина не успел — все, жди целый год. Кроме того, панды очень разборчивы и не отдаются первому встречному самцу.

Джерело: goodhouse.ru