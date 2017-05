Сексуальность и стиль «Евровидения-2017»: конкурсантки-красавицы

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Линдита Халими

Международный песенный конкурс «Евровидения-2017» - ежегодный праздник качественной музыки, зажигательных танцев и, конечно же, красоты

Главные красавицы «Евровидения» и что нужно знать о них.

Албания. Линдита Халими

Линдита – представительница Албании на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Вокалом девушка начала заниматься с 14 лет, тогда и начался её путь в музыкальную карьеру. На сцене девушка исполнит красивую рок-балладу под названием «World». Помимо занятий музыкой, Линдита активно занимается спортом и участвует в фотоссесиях для модных журналов. Четыре года назад молодая исполнительница провела колоссальную работу над собой и смогла сбросить целых 59 кг, чем очень гордится.

Линдита Халими

Азербайджан. Диана Гаджиева

Представительница Азербайджана Диана Гаджиева известна под псевдонимом «Dihaj». Девушка с детства интересовалась музыкой и вокалом брала уроки фортепиано. В Бакинской музыкальной академии Диана получила образование хорового дирижера. Работает в Бакинском джазовом центре. Песня, с которой выступит «Dihaj» сцене «Евровидения-2017» называется «Skeletons». Композиция в стиле инди-поп полностью соответствует образу Дианы Гаджиевой. Очаровательная азербайджанка бросает вызов всем стереотипам о красоте своим необычным внешним видом.

Диана Гаджиева

Дания. Аня Ниссен

Данию в этом году представит исполнительница Аня Ниссен. Девушка занимается музыкой, профессионально танцует и снимается в кино. В 2014 году Аня Ниссен стала победительницей «Голоса» в Дании. На сцене «Евровидения-2017» конкурсантка исполнит композицию «Where I am». Cексапильной блондинке с голубыми глазами уже удалось покорить сердца мужской половины фанатов, осталось дело за малым – выступить на сцене МВЦ в Киеве и зажечь публику песенного конкурса своим безупречным вокалом.

Аня Ниссен

Польша. Касия Мос

Касия Мос представит Польшу на «Евровидении-2017» в Украине. Выросла исполнительница в семье артистов. Певица получила музыкальное образование и принимала участие в популярных мюзиклах в Кракове. Касия Мос трижды принимала участие в польском отборе на «Евровидение» и только в этом году девушке улыбнулась удача. В первом полуфинале девушка исполнит романтическую песню «Flashlight». Касия Мос - польская Селин Дион, сильнейший вокал в сочетании с хрупкой внешностью не смогут оставить равнодушным ни одного зрителя.

Касия Мос

Грузия. Тако Гачечиладзе

Тамара Гачечиладзе - известная грузинская исполнительница, автор песен и актриса. Как член квартета «Стефане и 3G», группа собиралась представлять Грузию в 2009 году с песней «We Don’t Wanna Put In», но тогда была дисквалифицирована. В Москве решили, что песня имеет непосредственное отношение к российскому президенту. Напомним, что Конкурсантка из Грузии прокомментировала отказ России от участия в «Евровидении-2017». В этом году на «Евровидении-2017» в Киеве Тако Гачечиладзе исполнит композицию «Keep the Faith». У Тамары очень яркая и необычная внешность, девушка снимается в сексуальных фотосессиях для журналов и участвует в телевизионных проектах.

Тамара Гачечиладзе