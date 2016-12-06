Селена Гомес снялась в яркой фотосессии для Vogue US



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Апрельский номер американской версии Vogue порадует читателей по-летнему красочной фотосессией с Селеной Гомес – певица не только снялась в фотосете для Vogue, но и в интервью с изданием обсудила свои взаимоотношения с аудиторией в социальных сетях.

Селена, которую неоднократно признавали «королевой Instagram» (с 113 миллионами подписчиков она является самой популярной звездой в социальной сети), в интервью Vogue призналась, что вынуждена была удалить приложение с телефона и уйти из Instagram полностью.

Сейчас наполнением аккаунта Гомес занимается помощница, сама же певица даже не знает пароль от страницы.

«Когда я стала пользователем с самым большим числом подписчиков, то стала нервничать. Я засыпала и просыпалась с мыслью об этом», — добавила Гомес.