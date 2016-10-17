Семь пронзительных фото мальчика с аутизмом, снятых его мамой

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Кейт Миллер-Уилсон каждый день снимает своего 10-летнего сына, который страдает аутизмом.

С помощью этого проекта она хочет рассказать о буднях своего ребенка и том, как люди с таким же расстройством аутистического спектра воспринимают мир.

Иногда ей приходится устанавливать некий барьер между собой и сыном, например, стекло или растение. Просто контакт «глаза в глаза» дается мальчику тяжело, пишет snatchnews.com