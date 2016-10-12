Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры

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Кендалл и Кайли сняли в откровенных фотосессиях

Кендалл и Кайли Дженнер вновь приковывают внимание к своему телу. Бренд нижнего белья La Perla, с которым Кендалл сотрудничает уже больше года, опубликовал видео с бэкстейджа съемок весенне-летней рекламной кампании.

Девушка в сексуальном кружевном комплекте спешит сделать селфи у зеркала. Пользователи отметили неизменяющуюся шикарную фигуру Кендалл, которая, в отличие от других моделей, не сидит на всевозможных диетах.

Публикация от LA PERLA (@laperlalingerie) Мар 13 2017 в 2:36 PDT

Кайли не отстает от сестры и снимается в фотосессии для американского журнала Flaunt Magazine. Пока фотографии находятся на утверждении редакции, Кайли Дженнер уже успела опубликовать короткий ролик в личном аккаунте. В видео звезда Instagram проходит по розовому коридору, а затем с проницательным взглядом садится на кровать. Подписчики отреагировали моментально. И несмотря на недавний инцидент, произошедший с ее косметической линией, Кайли продолжает собирать миллионы просмотров и лайков.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Мар 21 2017 в 8:14 PDT

Джерело: Spletnik