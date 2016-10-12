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    Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры

    • Сьогодні, 17:57
    • Розсилка

    Кендалл и Кайли сняли в откровенных фотосессиях

    Кендалл и Кайли Дженнер вновь приковывают внимание к своему телу. Бренд нижнего белья La Perla, с которым Кендалл сотрудничает уже больше года, опубликовал видео с бэкстейджа съемок весенне-летней рекламной кампании.

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    Девушка в сексуальном кружевном комплекте спешит сделать селфи у зеркала. Пользователи отметили неизменяющуюся шикарную фигуру Кендалл, которая, в отличие от других моделей, не сидит на всевозможных диетах.

    Кайли не отстает от сестры и снимается в фотосессии для американского журнала Flaunt Magazine. Пока фотографии находятся на утверждении редакции, Кайли Дженнер уже успела опубликовать короткий ролик в личном аккаунте. В видео звезда Instagram проходит по розовому коридору, а затем с проницательным взглядом садится на кровать. Подписчики отреагировали моментально. И несмотря на недавний инцидент, произошедший с ее косметической линией, Кайли продолжает собирать миллионы просмотров и лайков.

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    Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры
    Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры
    Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры
    Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры
    Сестры Дженнер вновь выставили на всеобщее обозрение свои фигуры

    Джерело: Spletnik

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