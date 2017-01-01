Сфотографировать перед едой: 10 потрясающе красивых блогов о кулинарии в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Интернет заполонили фотографии булочек и стейков, макарон и брокколи.

Скоро они уверено потеснят котиков и детей.

И плевать, что большая часть картинок размыта или просто ужасна, снимки должны увидеть все единомышленники! Мы сделали подборку по-настоящему красивых фотографий еды от специалистов в кулинарии.

Сегодня, для полноценного обеда или ужина для половины посетителей ресторанов недостаточно получить от повара красивое и вкусное блюдо. Непременно нужно его сфотографировать и выложить снимок в Instagram! Да и сами повара, чьи произведения так недолговечны, не забывают их сфотографировать.

Джерело: goodhouse.ru