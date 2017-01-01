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    Сфотографировать перед едой: 10 потрясающе красивых блогов о кулинарии в Instagram

    • Сьогодні, 16:25
    • Розсилка

    Интернет заполонили фотографии булочек и стейков, макарон и брокколи.

    Скоро они уверено потеснят котиков и детей.

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    И плевать, что большая часть картинок размыта или просто ужасна, снимки должны увидеть все единомышленники! Мы сделали подборку по-настоящему красивых фотографий еды от специалистов в кулинарии.

    Сегодня, для полноценного обеда или ужина для половины посетителей ресторанов недостаточно получить от повара красивое и вкусное блюдо. Непременно нужно его сфотографировать и выложить снимок в Instagram! Да и сами повара, чьи произведения так недолговечны, не забывают их сфотографировать.

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    Американский фотограф Рик Пун (@rick_poon) фотографирует еду по всему миру. Но только в настоящих, "правильных" местах. Приятно то, что в блоге снимки не только лапши, десертов и бургеров, а и пейзажи, лица, мотоциклы и путешествия.
    Тим Робинсон (@Timrobisonjr) – фотограф из Северной Каролины. Основная его специализация – свадьбы, однако в блоге большинство фотографий посвященные фуд-теме, интерьерам, природе и маленькому сыну.
    Британец Дэвид Бриз (@saladpride) бросил работу графического дизайнера на канале Discovery и ушел с головой в …салаты. Он их готовит, доставляет в офисы, пишет о салатах книги. И само собой фотографирует.
    Ребята из проекта We The Foodies (@wethefoodies) живут в Индонезии и каждую дегустацию чего-то нового обязательно снимают, предварительно оформив все это на столе. С ними работает целая команда фуд-стилистов.
    Двое влюбленных из Лондона (@symmetrybreakfast) каждое утро начинают свой завтрак с фото, конечно. У них все на двоих и все одинаково – тарелки, круасаны, стаканы с соком. Абсолютно симметрично!
    Один из лучших свадебных фотографов Нью-Йорка Дэниел Кригер (@Danielkrieger) в своем блоге в Instagram не публикует снимков с основной работы. На телефон он снимает еду и интерьеры ресторанов. Хотя с трудом верится, что это всего лишь телефон.
    В собственном ресторане Сан-Франциско работает поваром француженка Доминик Кренн (@Dominiquecrenn), которая регулярно выкладывает в своей журнал фотографии еды и того, как она готовится. Тем, кто хочет знать – как отдыхают повара, где едят они сами и из чего получается блюдо, обязательно нужно подписаться.
    Шеф-повар, путешественник писатель и телеведущий Энтони Бурден (@Anthonybourdain) конечно ведет записи в Instagram). Надо сказать, что еда там не на первом месте, Бурден публикует снимки своей семьи, тренировок и путешествий. Но, безусловно, значительная часть блога о них – стейках и мидиях, виски и хот-догах.
    Кто из тех, кто увлекается кулинарией, не знает самого обычного всемирно знаменитого повара, телеведущего, борца за здоровое питание Джейми Оливера (@jamieoliver)? Все фотографии вызывают непроизвольное слюноотделение и желание стремительно бежать на кухню. Приготовить что-то или просто съесть кусок колбасы.
    Вымышленный повар, чье имя говорит само за себя. Его зовут Жак ла Мерде (@Chef Jacques La Merde), а по-французски “la merde” - дерьмо. Хитрые фотографии на первый взгляд неимоверно вкусных блюд. Но. Присмотревшись, вы понимаете, что все зависит от сервировки и подачи, потому что, на самом деле, на тарелках жирный сырный соус, очистки овощей, чипсы и свиные ножки.
    Сфотографировать перед едой: 10 потрясающе красивых блогов о кулинарии в Instagram

    Джерело: goodhouse.ru

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