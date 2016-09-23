Шахматы и подиум. Кармен Касс - супермодель с серьезным хобби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Быть профессиональной моделью, щеголять по подиуму в нижнем белье и заниматься политикой?

Разъезжать по миру, показывая самые откровенные наряды, становиться лицом известного бренда парфюмов и при этом побеждать на турнирах по шахматам?

Такое кажется невероятным в наших реалиях, однако именно так и обстоят дела у Кармен Касс - второй самой высокооплачиваемой модели в мире.

Сейчас Кармен Касс (Carmen Kass) 38 лет, что достаточно немало для модельного бизнеса. Конечно, может так статься, что дни вершины ее славы уже прошли - например, в 2002 году она была второй самой высокооплачиваемой моделью в мире. Но с другой стороны, Кармен по-прежнему прекрасно выглядит, да и потом, такой разносторонней личности, как она, наверняка найдется, куда применить свои многочисленные таланты.

Началась карьера Кармен с откровенной авантюры - представитель модельного агентства Baltic Models однажды приметил красивую девушку в обычном супермаркете и предложил ей отправиться в Милан на показ мод. Кармен на тот момент было всего 14 лет, и конечно, ее мать пришла в ужас от такого предложения. Однако девушка подделала подпись мамы в документах и все-таки уехала в Италию.



В Милане девушке не удалось, что называется «зацепиться», и Кармен вернулась домой в Эстонию. В следующий раз она попробовала свои силы на модельном поприще уже будучи 18-летней - и в этот раз все сложилось как нельзя лучше. Почти сразу после прибытия в Париж, Кармен попала в круговорот высокой моды и вскоре ее фотографии уже можно было видеть на обложках Vogue сразу в четырех странах, австралийского Elle, британского Image, Madame Figaro, и французского Numero. Далее за девушку стали буквально бороться - она получала одно приглашение за другим: Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Donna Karan, Anna Wintour, она становилась лицом рекламных кампаний самых именитых дизайнеров, таких как Calvin Klein, Chanel, Gucci, Versace, Givenchy, Fendi, Max Mara, Valentino и даже General Motors.

Казалось бы, когда тебе предстоит столько разъездов, столько показов, столько фотосъемок - когда еще успевать делать что-то другое? Да и стоит ли, если у тебя уже всё есть? Но как раз на пике своей славы Кармен поняла, что она может, и главное - хочет заниматься и другими вещами. Так, с 2004 по 2011 год Кармен была президентом Эстонской Шахматной Федерации - и это была не просто номинальная должность, девушка и сама не раз участвовала в турнирах, так как она играла в эту игру с самого детства - папа Кармен обучает детей и взрослых шахматам в своем родном городе. В 2008 году Кармен даже пыталась выиграть право проводить олимпийские игры по шахматам в Таллине, но тогда выиграл Дрезден. Сейчас она оставила пост руководителя и является советником Федерации.

В 2000 году Кармен была названа "Лучшей моделью года" по версии VH1/Vogue Fashion Awards. За год до этого девушка впервые участвовала в показе мод известного бренда нижнего белья Victoria's Secret, и продолжала сотрудничать с ними до 2008 года. В это же время Кармен снимается в эстонском мистическом триллере "Сегодня мы не уснем," помимо этого ее можно увидеть в фильме Бена Стиллера "Образцовый самец".

Помимо этого, в феврале 2004 Кармен присоединилась в правящей партии Эстонии Res Publica, и позже также участвовала в выборах в эстонский парламент. За девушку проголосовало более 2 тысяч человек, однако в парламент она не прошла.





Джерело: Культурология