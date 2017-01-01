  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье

    • Сьогодні, 14:28
    • Розсилка

    Такие откровенные наряды стоят немалой силы воли Маккини

    Самая сексуальная женщина по версии Men's Health Шарлотта Маккини посетила вечеринку The Daily Front Row.

    Компанию красавице составила подруга. Шарлотта выбрала короткое платье, которое едва прикрывало ее пикантные места, но демонстрировало длинные ноги.

    Кстати, такие откровенные наряды стоят немалой силы воли Маккини.

    «Я очень неуверенна в себе, могу чувствовать себя достаточно плохо относительно своей внешности - рассказала звезда в беседе с изданием Galore - есть моменты, когда я чувствую себя непривлекательной или толстой, и это невыносимо. Я всегда поддерживаю хорошее настроение, потому что очень благодарна за то, какой жизнью я живу, и действительно много работаю над преодолением комплексов».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье
    Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье

    Джерело: Gazeta.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ