Шарлотта Маккини пришла на вечеринку в экстремально коротком платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такие откровенные наряды стоят немалой силы воли Маккини

Самая сексуальная женщина по версии Men's Health Шарлотта Маккини посетила вечеринку The Daily Front Row.

Компанию красавице составила подруга. Шарлотта выбрала короткое платье, которое едва прикрывало ее пикантные места, но демонстрировало длинные ноги.

Кстати, такие откровенные наряды стоят немалой силы воли Маккини.

«Я очень неуверенна в себе, могу чувствовать себя достаточно плохо относительно своей внешности - рассказала звезда в беседе с изданием Galore - есть моменты, когда я чувствую себя непривлекательной или толстой, и это невыносимо. Я всегда поддерживаю хорошее настроение, потому что очень благодарна за то, какой жизнью я живу, и действительно много работаю над преодолением комплексов».

Джерело: Gazeta.ua