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    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству

    • Вчора, 18:11
    • Розсилка

    Прошлой зимой художница Кристин Макконнелл (Christine McConnell ) несказанно удивила всех, превратив дом своих родителей в настоящую ведьминскую избушку по мотивам сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» с пряничными надгробиями и жутковатыми человечками внутри.

    Талант Кристин не остался незамеченным, и в этом году ресурс Food.com предложил девушке поработать над рождественским угощением в свойственном ей готическом стиле.

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    Её новый кондитерский шедевр хоть и уступает в размерах прошлогоднему, но выглядит в такой же степени потрясающе. Художница создала полностью съедобный полутораметровый пряничный замок, от которого так и хочется отщипнуть кусочек. На создание замка у Кристин ушел целый месяц.

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    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству
    Шедевр кондитерского искусства: художница создала полутораметровый пряничный замок к Рождеству

    Джерело: ФотоТелеграф

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