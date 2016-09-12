Шикарная Моника Беллуччи примерила наряды украинских дизайнеров в новом фотосете

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Итальянская актриса Моника Беллуччи стала главной героиней журнала Ela

Увидеть Монику Беллучи на страницах модного глянца не то чтобы редкость, но сказать, что актриса находится под постоянным прицелом fashion-глянцев тоже сложно. Зато каждая новая фоторабота актрисы привлекает к себе внимание.

Так, на днях звезда снялась для бразильского журнала Ela. Снимать свежую cover-story съемочная группа отправилась на в жаркие бразильские тропики, а в романтические городские джунгли Парижа.

Автором фотосессии выступил Рикардо Абрахао, а стилизировала съемку украинский fashion-обозреватель и стилист Ольга Януль. Она то и подобрала Монике несколько нарядов от украинских дизайнеров, умело соединив их с одеждой от мировых кутюрье.

На страницах свежего бразильского глянца актриса появится в бомбере от Ksenia Schnaider, топе-бюстье от Paskal, юбке и блузе от Litkovskaya, кардигане от Gucci, платьях от Prada и Dior.