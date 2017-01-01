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    Шокирующая красота: фотографии промышленных загрязнений

    • Сьогодні, 06:26
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    В фотоработах Дж. Генри Фэйра поразительная, часто абстрактная красота сопровождается осознанием той страшной цены, которую мы платим за индустриализацию нашего общества. Фотограф уверен, что посмотрев его работы, «зритель уйдет с внутренним чувством сопричастности и желанием что-нибудь изменить».

    Фотографии этой серии Фэйр сделал во время своего путешествия, маршрут которого начинался в Канаде и направлялся вниз к Мексиканскому заливу.

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    На небольших самолетах, которые фотографу предоставили волонтерские компании охраны окружающей среды «Lighthawk» и «Southwings», Фэйру удалось приблизиться к местам, загрязненным токсичными отходами в результате добычи и переработки нефти, газа, угля, алюминия, производства удобрений, бумаги, хладагентов и других материалов. 

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    Местность, расположенная недалеко от горы Кайфорд, штат Западная Вирджиния, США. Единственное требование по «восстановлению» выработанных территорий, предъявляемое компаниям, ведущим угледобычу на вершинах гор, что влечет за собой полное разрушение самих гор и окружающего ландшафта, засев этих территорий травой. Как правило, компании используют технологию так называемого «гидропосева», с помощью которой засевают выработанные территории монокультурой, распрыскивая при этом большое количество удобрения. (J Henry Fair)
    Дэрроу, штат Луизиана, США. В резервуаре хранятся отходы после переработки бокситов и выплавки из них алюминия. Среди прочих вредных веществ, в этих отходах содержится свинец. По мере подсыхания верхнего слоя отходов, он превращается в пыль и распространяется за пределами резервуара. (J Henry Fair)
    Форт МакМюррей, провинция Альберта, Канада. Резервуар заполнен отходами битуминозных песков, которые представляют собой смесь из песка, воды и токсичных химикатов, которые остались после извлечения нерафинированной нефти. (J Henry Fair)
    Форт МакМюррей, провинция Альберта, Канада. Один из побочных продуктов обогащения битуминозных песков является сера, которая широко применяется в промышленности. На этом фото сера оставлена на хранение пока не возрастет ее рыночная цена, чтобы ее можно было выгоднее продать. (J Henry Fair)
    Гейсмар, штат Луизиана, США. Выбросы от производства фосфатных удобрений сливаются в водохранилище. Раствор содержит серную кислоту и взвесь тяжелых металлов, в составе которой в числе прочих содержатся уран и радий. Из-за пробелов в законодательстве, компании, производящие удобрения, не обязаны сообщать о выбросах. (J Henry Fair)
    Мексиканский залив. Разлившаяся из скважины BP Макондо нефть распространяется ветром и течением по поверхности Мексиканского залива. (J Henry Fair)
    Димок, штат Пенсильвания, США. В результате добычи природного газа с помощью технологий гидроразрыва пластов, образуются большие объемы бурового шлама: токсичная смесь смазочных материалов, используемых для буровой аппаратуры, радиоактивных минералов и других токсичных химикатов используется в процессе или извлекается на поверхность как побочный продукт. (J Henry Fair)
    Остров Цуг, штат Мичиган, США. Яма с отходами, расположенная недалеко от комплекса автозаводов Детройта заполнена неизвестным веществом, на поверхности которого видны радужные разводы. (J Henry Fair)
    Гейсмар, штат Луизиана, США. Рабочий завода по производству фтористоводородной кислоты - главной составляющей производства хладагентов и топлива - ковшом экскаватора собирает из резервуара с грязной водой материалы, которые будут использованы для надстройки стенок резервуара, с целью увеличения его объема. (J Henry Fair)
    Шокирующая красота: фотографии промышленных загрязнений

    Джерело: ФотоТелеграф
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