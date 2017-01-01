Шокирующая красота: фотографии промышленных загрязнений
- Сьогодні, 06:26
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Розсилка
В фотоработах Дж. Генри Фэйра поразительная, часто абстрактная красота сопровождается осознанием той страшной цены, которую мы платим за индустриализацию нашего общества. Фотограф уверен, что посмотрев его работы, «зритель уйдет с внутренним чувством сопричастности и желанием что-нибудь изменить».
Фотографии этой серии Фэйр сделал во время своего путешествия, маршрут которого начинался в Канаде и направлялся вниз к Мексиканскому заливу.
На небольших самолетах, которые фотографу предоставили волонтерские компании охраны окружающей среды «Lighthawk» и «Southwings», Фэйру удалось приблизиться к местам, загрязненным токсичными отходами в результате добычи и переработки нефти, газа, угля, алюминия, производства удобрений, бумаги, хладагентов и других материалов.