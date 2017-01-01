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    Шокирующий Эквадор: Фотограф показал, что происходит в исправительной больнице для гомосексуалов

    • Сьогодні, 08:03
    • Розсилка

    Эквадор – страна, которая отличается резким неприятием людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «Не таких, как все» презирают в обществе, от них отказываются родные и друзья, и, что самое страшное, их отправляют в так называемые центры перевоспитания. Откровенный фотоцикл журналистки из Эквадора, в котором рассказывается вся правда о том, что происходит в застенках таких клиник, шокирует. Спокойно смотреть на эти фотографии невозможно.

    Идея фотоцикла принадлежит Паоле Передес (Paola Peredes), журналистке, которая уже давно исследует проблему отношения в ее родной стране к ЛГБТ.

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    Недавно девушка опубликовала откровенный фотоцикл о том, как призналась собственным родителям в гомосексуальности. Ее родственники оказались достаточно мудрыми, чтобы принять ее индивидуальный выбор, а вот большинство семей в Эквадоре просто отказываются в такие моменты от своих детей или вовсе сдают их на принудительное лечение в больницу, которая больше напоминает камеру пыток, чем лечебное учреждение.

    Подруга Паолы рассказала ей о том, как проходит «лечение». Для исправления личности применяются принудительные голодовки, жестокое избиение и даже в отдельных случаях изнасилования. Официально клиники, куда попадают гомосексуалисты, оказывают услуги по лечению алкогольной и наркотической зависимости, но негласно «лечат» нарушения ориентации. Комплекс услуг стоит $500-$800 в месяц.

    Паола сама принадлежит к числу людей, жестоко осуждаемых обществом. Одна только мысль, что и она сама может оказаться среди несчастных пациентов клиник, заставила ее презентовать этот фотоцикл. Она договорилась с родителями, что они «сдадут» ее в такую клинику, там Паола многое смогла записать на диктофон, спрятанный под бретелью бюстгальтера. «Самым страшным было увидеть девушек, которых заставляли краситься, по рассказам я уже знала, на что это обычно похоже – яркие красные губы, пунцовые щеки и голубые тени», - рассказала Паола.

    Рассказы девушек и все увиденное в клинике отражено в постановочных фотографиях, которые, вместе с тем, очень точно воспроизводят ежедневную рутину больниц. 

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    В больницах постоянно применяется физическое насилие: девушку заставляют мыть унитаз зубной щеткой.
    На то, чтобы принять душ, у пациентов есть 4-7 минут. Это единственная возможность побыть наедине с самим собой. В остальное время девушки вынуждены слушать католическую музыку, изучать литературу для анонимных алкоголиков и проходить терапию сексуального расстройства.
    Многие женщины, проходившие терапию в клиниках, признавались, что их изнасиловали в лечебных целях. Другие же свидетельствовали, что у них сохранились смутные воспоминания о сексуальном насилии, предположительно, в это время они были под наркотическим опьянением.
    Мужчины-терапевты заставляют пациенток надевать вызывающую женскую одежду и отрабатывать сексуальную походку обольстительницы.
    Девушкам часто запрещают разговаривать друг с другом. За непослушание наказывают: виновная должна простоять на коленях на холодном полу, слушая религиозную музыку и держа в руках Библии.
    За отказ от еды могут показательно избить в назидание другим пациентам.
    Камеры, в которых больные проводят большую часть времени, часто напоминают тюремные карцеры. Всего в Эквадоре работает более 200 исправительных больниц.
    Уроки макияжа под наблюдением врача. В 7:30 утра девушки-пациентки уже должны быть накрашены.
    Физические нагрузки - обязательная часть лечения. Зарядка проводится рано утром или поздно ночью. Врач-надзиратель сурово наказывает тех, кто занимается вполсилы.
    Девушек часто заставляют пить через силу неизвестные им напитки. Это своеобразная форма унижения. При этом пациентки догадываются, что в составе может быть хлор, горький кофе или вода из унитаза.
    Пациентов жестоко избивают. На этом фото в ход пошел телевизионный кабель. Причина может быть незначительной, например, девушка нарушила запрет и поставила сумку на стул.
    Многих новоприбывших в центр девушек привязывают к кровати или закрывают в ванной на всю ночь.
    Все пациентки по несколько часов в день тратят на уборку офиса, коридора, кухни или ванной. Их работу оценивают очень тщательно, в случае, если помещение осталось грязным, уборщиц жестоко наказывают.
    Обед проходит всегда в молчании. Пациенток кормят дешевым тунцом, рисом или лапшой.
    Шокирующий Эквадор: Фотограф показал, что происходит в исправительной больнице для гомосексуалов

    Джерело: Культурология

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