Шокирующий Эквадор: Фотограф показал, что происходит в исправительной больнице для гомосексуалов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эквадор – страна, которая отличается резким неприятием людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «Не таких, как все» презирают в обществе, от них отказываются родные и друзья, и, что самое страшное, их отправляют в так называемые центры перевоспитания. Откровенный фотоцикл журналистки из Эквадора, в котором рассказывается вся правда о том, что происходит в застенках таких клиник, шокирует. Спокойно смотреть на эти фотографии невозможно.

Идея фотоцикла принадлежит Паоле Передес (Paola Peredes), журналистке, которая уже давно исследует проблему отношения в ее родной стране к ЛГБТ.

Недавно девушка опубликовала откровенный фотоцикл о том, как призналась собственным родителям в гомосексуальности. Ее родственники оказались достаточно мудрыми, чтобы принять ее индивидуальный выбор, а вот большинство семей в Эквадоре просто отказываются в такие моменты от своих детей или вовсе сдают их на принудительное лечение в больницу, которая больше напоминает камеру пыток, чем лечебное учреждение.

Подруга Паолы рассказала ей о том, как проходит «лечение». Для исправления личности применяются принудительные голодовки, жестокое избиение и даже в отдельных случаях изнасилования. Официально клиники, куда попадают гомосексуалисты, оказывают услуги по лечению алкогольной и наркотической зависимости, но негласно «лечат» нарушения ориентации. Комплекс услуг стоит $500-$800 в месяц.

Паола сама принадлежит к числу людей, жестоко осуждаемых обществом. Одна только мысль, что и она сама может оказаться среди несчастных пациентов клиник, заставила ее презентовать этот фотоцикл. Она договорилась с родителями, что они «сдадут» ее в такую клинику, там Паола многое смогла записать на диктофон, спрятанный под бретелью бюстгальтера. «Самым страшным было увидеть девушек, которых заставляли краситься, по рассказам я уже знала, на что это обычно похоже – яркие красные губы, пунцовые щеки и голубые тени», - рассказала Паола.

Рассказы девушек и все увиденное в клинике отражено в постановочных фотографиях, которые, вместе с тем, очень точно воспроизводят ежедневную рутину больниц.

Джерело: Культурология