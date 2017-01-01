Шутка природы или Коко-де-мер: пальма, которая напоминает женские ягодицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На островах Праслин и Курьез на Сейшелах растет уникальная разновидность пальмы

. Коко-де-мер, или морская пальма (Lodoicea maldivica), имеет тонкий ствол, который достигает 30 метров в высоту. На верхушке густо растут листья, а крона может быть до пяти метров в радиусе. Листья у зрелых деревьев часто на концах имеют бахрому. Сухие края листьев свисают под кроной пальмы.

Обычная пальма, скажете вы. Но самое интересное у коко-де-мер — это огромные семена. Это самые крупные и тяжелые семена во всем растительном мире. И это тоже не самое необычное. Необычна сама форма этих семян, которая прославила пальму на весь мир: она очень напоминает женские ягодицы. Раньше у коко-де-мер было другое научное название — Lodoicea callipyge, где callipyge по-гречески означает «красивые ягодицы».

Коко-де-мер окружает больше легенд и тайн, чем какое-либо другое дерево в мире. Столетия назад, еще до того, как Сейшельские острова были открыты и заселены, орехи коко-де-мер прибивало к далеким берегам, например, Мальдивских островов, где такие пальмы не были известны. Там их собирали на пляжах и продавали в другие страны. Из-за необычной формы и размера этот орех считали предметом с мощными свойствами афродизиака. Из-за того, что его продавали на Мальдивах, его называли мальдивским кокосом. Этот факт отражается в нынешнем научном названии коко-де-мер — Lodoicea maldivica.

Примерно в XVIII веке обнаружилось, что этот орех растет на Сейшельских островах. Когда исследователи высадились на родине этой необычной пальмы, они обнаружили еще один сюрприз. В отличие от обыкновенной кокосовой пальмы, у коко-де-мер есть мужские и женские деревья. Орех в форме женских ягодиц дает женское дерево, а мужское дерево имеет соцветия, которые очень напоминают мужской половой орган.

Это сходство породило легенду: в темные грозовые ночи, когда никто не видит, деревья передвигают свои корни, чтобы слиться друг с другом в экстазе. Согласно поверью, каждый, кто увидит, как деревья занимаются любовью, либо умрет, либо ослепнет. По сей день ученым не до конца понятно, каким образом происходит опыление коко-де-мер, и это добавляет морской пальме еще больше таинственности.

Джерело: BigPicture