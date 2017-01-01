Синди Кроуфорди, Шэрон Стоун и другие знаменитые модели Playboy. Фотогалерея

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Журнал Playboy снова будет публиковать фото обнаженных и полуобнаженных женщин на обложке

Руководство журнала, основанного в 1953 году в Чикаго, приняло совершенно правильное решение вернуться к истокам.

В разные годы для Playboy не считали зазорным сниматься Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун: для них быть сексуальной — означало быть привлекательной, успешной, красивой.