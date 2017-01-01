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    Синди Кроуфорди, Шэрон Стоун и другие знаменитые модели Playboy. Фотогалерея

    • Сьогодні, 22:14
    • Розсилка

    Журнал Playboy снова будет публиковать фото обнаженных и полуобнаженных женщин на обложке

    Руководство журнала, основанного в 1953 году в Чикаго, приняло совершенно правильное решение вернуться к истокам.

    В разные годы для Playboy не считали зазорным сниматься Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун: для них быть сексуальной — означало быть привлекательной, успешной, красивой.

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    Синди Кроуфорди, Шэрон Стоун и другие знаменитые модели Playboy. Фотогалерея
    Мэрилин Монро
    Бо Дерек
    Эль Макферсон
    Урсула Андресс
    Ким Бейсингер
    Дита фон Тиз
    Памела Андерсон
    Кармен Электра
    Рэйчел Хантер
    Дженни Маккарти
    Дениз Ричардс
    Шэрон Стоун
    Шеннон Твид
    Синди Кроуфорд
    Кейт Мосс
    Синди Кроуфорди, Шэрон Стоун и другие знаменитые модели Playboy. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ру
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