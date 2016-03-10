Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве

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Instagram.com/mariasharapova Мария Шарапова

На этой неделе Мария Шарапова, которую дисквалифицировали из-за употребления запрещенных в спорте препаратов из профессионального тенниса, возвращается на корт.

Знаменитая теннисистка 15 месяцев была в «отпуске».

По словам Шараповой, в это время она занималась личной жизнью и ходила на свидания. Но, так и не смогла найти своего единственного.

«Во время дисквалификации я буквально ушла в загул. Я с удовольствием ходила на свидания с разными людьми, разных культур и разных профессий. Но пока так и не нашла своего Единственного. Мужчины, к сожалению, меня боятся. А мой мужчина должен быть человеком с собственным мнением и собственными интересами, быть уверенным в себе, быть индивидуальностью», — цитирует Шарапову сайт Womanhit.ru.

Также Мария рассказала, что очень скучала по теннису и очень хотела вернуться на корт.

Напомним, что в середине апреля спортсменка Мария Шарапова отпраздновала свое 30-летие.