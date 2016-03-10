  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве

    • Сьогодні, 12:41
    • Розсилка
    Мария Шарапова
    Instagram.com/mariasharapova
    Мария Шарапова

    На этой неделе Мария Шарапова, которую дисквалифицировали из-за употребления запрещенных в спорте препаратов из профессионального тенниса, возвращается на корт.

    Знаменитая теннисистка 15 месяцев была в «отпуске».

    Читайте також

    По словам Шараповой, в это время она занималась личной жизнью и ходила на свидания. Но, так и не смогла найти своего единственного.

    «Во время дисквалификации я буквально ушла в загул. Я с удовольствием ходила на свидания с разными людьми, разных культур и разных профессий. Но пока так и не нашла своего Единственного. Мужчины, к сожалению, меня боятся. А мой мужчина должен быть человеком с собственным мнением и собственными интересами, быть уверенным в себе, быть индивидуальностью», — цитирует Шарапову сайт Womanhit.ru.

    Также Мария рассказала, что очень скучала по теннису и очень хотела вернуться на корт.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве
    Скандальная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве

    Напомним, что в середине апреля спортсменка Мария Шарапова отпраздновала свое 30-летие.

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ