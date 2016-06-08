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    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом

    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка
    Певица Нюша
    фото: Алексей Родин
    Певица Нюша

    Нюше пришлось переснимать клип на песню «Тебя любить» из-за недобросовестности режиссёра.

    Российская певица Нюша, которую внесли в список «Миротворца» из-за концертов в оккупированном Крыму, еще в январе этого года приступила к съемкам нового клипа на автобиографичную композицию «Тебя любить».

    Однако выхода видео поклонники так и не дождались. По словам певицы, причиной тому стал непрофессионализм и недобросовестность режиссера.

    «Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции», – рассказала Нюша.

    В итоге, певице пришлось обратиться к другому режиссеру и начать работу над клипом почти с нуля.

    «Я знаю, что мои поклонники очень ждали выхода клипа «Тебя любить», и я могу уверенно заявить, что в течение нескольких недель вы сможете его увидеть», - рассказала Нюша.  

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    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом
    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом
    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом
    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом
    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом
    Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом
    фото: Алексей Родин

    Напомним, что украинские поклонники артистки смогут увидеть Нюшу только в  эфире музыкальных каналов. Из-за гастролей на территории аннексированного Крыма и незаконного пересечения государственной границы Украины (АР Крым) в июле 2016 и апреле 2017, певицу Нюшу вряд ли пустят на территорию Украины сотрудники СБУ.  


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