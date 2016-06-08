Скандальную российскую певицу подставили с видеоклипом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: Алексей Родин Певица Нюша

Нюше пришлось переснимать клип на песню «Тебя любить» из-за недобросовестности режиссёра.

Российская певица Нюша, которую внесли в список «Миротворца» из-за концертов в оккупированном Крыму, еще в январе этого года приступила к съемкам нового клипа на автобиографичную композицию «Тебя любить».

Однако выхода видео поклонники так и не дождались. По словам певицы, причиной тому стал непрофессионализм и недобросовестность режиссера.

«Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции», – рассказала Нюша.

В итоге, певице пришлось обратиться к другому режиссеру и начать работу над клипом почти с нуля.

«Я знаю, что мои поклонники очень ждали выхода клипа «Тебя любить», и я могу уверенно заявить, что в течение нескольких недель вы сможете его увидеть», - рассказала Нюша.

Напомним, что украинские поклонники артистки смогут увидеть Нюшу только в эфире музыкальных каналов. Из-за гастролей на территории аннексированного Крыма и незаконного пересечения государственной границы Украины (АР Крым) в июле 2016 и апреле 2017, певицу Нюшу вряд ли пустят на территорию Украины сотрудники СБУ.



