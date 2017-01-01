  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер

    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка

    Нейли Купер – американская художница и ювелир уже более двух десятков лет, получая вдохновение от самой природы, созидает удивительные произведения искусства из стекла: от масштабных витражей до миниатюрных украшений с настоящими крыльями бабочек.

     Выработав свой уникальный витражный стиль, художница стала известной, благодаря амбициозной работе «Glass Cabin» - стеклянная хижина.

    Читайте також


    Покрытый витражом удивительный дом, Нейли Купер создала на своем участке земли среди сказочного леса у озера Мохавк (Mohawk), в штате Нью-Джерси на северо-востоке США. Он стал маленьким «убежищем» для художницы, которая смотрит на внешний мир через стены своего творения, словно через цветные линзы. 
    Это эффектная витражная хижина, состоящая со стропил, изготовленных с упавших деревьев, со старых деревянных оконных рам и стекла, расписанного множеством ярких образов от ее основания до вершины крыши.

    Черпая вдохновение в окружающей среде, Нейли в своем проекте использовала
    природные мотивы: листья, цветы, улитки и грибы, витиевато вьющиеся по стеклянным стенам, а порхающие бабочки и птицы дополнили эту волшебную композицию. 

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер
    Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер



    Джерело: Культурология

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ