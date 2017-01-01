Сказка наяву: фантастический стеклянный домик Нейли Купер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нейли Купер – американская художница и ювелир уже более двух десятков лет, получая вдохновение от самой природы, созидает удивительные произведения искусства из стекла: от масштабных витражей до миниатюрных украшений с настоящими крыльями бабочек.

Покрытый витражом удивительный дом, Нейли Купер создала на своем участке земли среди сказочного леса у озера Мохавк (Mohawk), в штате Нью-Джерси на северо-востоке США. Он стал маленьким «убежищем» для художницы, которая смотрит на внешний мир через стены своего творения, словно через цветные линзы.

Это эффектная витражная хижина, состоящая со стропил, изготовленных с упавших деревьев, со старых деревянных оконных рам и стекла, расписанного множеством ярких образов от ее основания до вершины крыши.

Черпая вдохновение в окружающей среде, Нейли в своем проекте использовала

природные мотивы: листья, цветы, улитки и грибы, витиевато вьющиеся по стеклянным стенам, а порхающие бабочки и птицы дополнили эту волшебную композицию.

Джерело: Культурология