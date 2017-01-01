Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последнее время стала очень популярна съёмка в заброшенных местах, там, где уже давным-давно не ступала нога человека.

Не упустила свой шанс и Карэн Джерзик (Karen Jerzyk), которая старые руины превращает в сцены из мрачных страшных сказок, населяя их дивными, а порой и вовсе жутковатыми персонажами.

Не так давно Карэн начала работать в жанре портретной фотографии, но, как это часто бывает, денег на аренду студии у начинающего фотографа-самоучки не было, поэтому к выбору мест для съёмки пришлось подходить креативно. Так и началась её своеобразная любовь к съёмкам в заброшенных местах.



Однако по собственным ощущениям, ей казалось, что по-прежнему чего-то не хватает. После смерти отца, девушка пережила сильнейший стресс и, уйдя с головой в работу, наконец-то нашла себя.



«В тот момент создаваемые мной снимки наконец-то обрели эмоции, которых так не доставало. Они стали прямым отражением всего того, что происходило и происходит у меня внутри. Я не только научилась пользоваться фотоаппаратом, но и видеть ускользающие мгновения, чувства и идеи, которые воплощаю в жизнь. А помогли мне в этом замечательные люди: модели, стилисты и визажисты, без которых я бы не справилась с поставленной передо мной задачей. Благодаря совместным усилиям была проделана колоссальная работа, приведшая к потрясающему результату. Теперь я действительно удовлетворена своим творчеством…» - рассказала фотограф.





Джерело: Культурология