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    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик

    • Сьогодні, 12:40
    • Розсилка

    В последнее время стала очень популярна съёмка в заброшенных местах, там, где уже давным-давно не ступала нога человека.

    Не упустила свой шанс и Карэн Джерзик (Karen Jerzyk), которая старые руины превращает в сцены из мрачных страшных сказок, населяя их дивными, а порой и вовсе жутковатыми персонажами.

    Не так давно Карэн начала работать в жанре портретной фотографии, но, как это часто бывает, денег на аренду студии у начинающего фотографа-самоучки не было, поэтому к выбору мест для съёмки пришлось подходить креативно. Так и началась её своеобразная любовь к съёмкам в заброшенных местах. 

    Однако по собственным ощущениям, ей казалось, что по-прежнему чего-то не хватает. После смерти отца, девушка пережила сильнейший стресс и, уйдя с головой в работу, наконец-то нашла себя. 

    «В тот момент создаваемые мной снимки наконец-то обрели эмоции, которых так не доставало. Они стали прямым отражением всего того, что происходило и происходит у меня внутри. Я не только научилась пользоваться фотоаппаратом, но и видеть ускользающие мгновения, чувства и идеи, которые воплощаю в жизнь. А помогли мне в этом замечательные люди: модели, стилисты и визажисты, без которых я бы не справилась с поставленной передо мной задачей. Благодаря совместным усилиям была проделана колоссальная работа, приведшая к потрясающему результату. Теперь я действительно удовлетворена своим творчеством…» - рассказала фотограф. 

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    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик
    Сказки для взрослых: ожившие призраки в заброшенных зданиях в объективе Карэн Джерзик

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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