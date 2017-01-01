Скоро Пасха: Как создать праздник cвоими руками за пять минут и минимум денег



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не так важно, в какое время вы привыкли садиться за стол со своими родными и друзьями.

Важно сделать праздник необыкновенным и создать правильную атмосферу, будь то завтрак, обед или ужин. Как это сделать с минимальными финансовыми затратами смотрите прямо сейчас.

КОМПОЗИЦИЯ В ЦЕНТРЕ СТОЛА

Выберите небольшой деревянный поднос, который будет стоять в центре стола. Купите «кошачьей» травки (пророщенный овес – продается в любом зоомагазине) и подрежьте так, чтобы она уместилась на подносе. Во флористическом салоне или Интернете купите флористические колбы-удлинители для цветов (примерно 60 руб. за 10 штук). Наполните их водой, поставьте в колбы весенние цветы и воткните в зеленую травку. А чтобы добавить в композицию еще больше красок, разместите между цветами яркие пасхальные яйца.

ПРОСТАЯ СЕРВИРОВКА

Тканевую салфетку сложите прямоугольником, подогнув края. На нее положите живой цветок (тюльпан, нарцисс, гиацинт) и завяжите тесьмой.

ДЕКОР ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ

«Желудь» К скорлупе приклейте конец бечевки и плотно обмотайте ей пол-яйца. Приклейте веточку-хвостик.

«Лесная фея» Оберните вокруг яйца проволоку и прикрутите к ней маленькие засушенные цветы, например, лаванду или бессмертник. Подрисуйте улыбку и глазки.

«Ствол дерева» Белым восковым мелком нанесите узор, имитирующий кору дерева, на уже покрашенное яйцо.

ТАБЛИЧКИ НА СТОЛ

Если вы запланировали фуршет для большой компании, расставьте на столе таблички с названиями блюд. Сделать оригинальную табличку проще простого: возьмите 6–7 небольших веточек и свяжите их по краям тесьмой. На цветной карточке из картона напишите название блюда. Вставьте табличку между веточками и украсьте засушенными цветами лаванды.

ТОЧЕЧНАЯ ТЕХНИКА

Подойдут любые наклейки с силуэтами зайчиков, кроликов и птичек. На заранее окрашенное яйцо нанесите наклейку, а затем, используя золотой маркер, обрисуйте контур наклейки маленькими точками. Чтобы силуэт был четким, ставьте точки у самого контура наклейки чаще, а по мере продвижения в стороны – чуть реже. Затем просто удалите наклейку с яйца.

ИМЕННЫЕ КАРТОЧКИ

Покрасьте пластиковую фигурку кролика в золотой цвет, дайте высохнуть. Отрежьте кусочек проволоки (8–10 см). Из картона вырежьте 2 «облака» (круглой или овальной формы), маркером напишите на одном имя гостя. Конец проволоки поместите между «облаками» и склейте их. Когда клей высохнет, закрутите второй конец проволоки вокруг шеи пластиковой фигурки.

Джерело: goodhouse.ru