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    Скромное обаяние 67-го Берлинского кинофестиваля. Фотогалерея

    • Сьогодні, 16:23
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    В Германии открылся 67-й Берлинский кинофестиваль

    9 февраля в Берлине собрались звезды европейского кино: фильмом – открытием фестиваля стала картина «Джанго» французского режиссера Этьена Комара о жизни джазового музыканта Джанго Рейнхардта.

    Церемония открытия и премьера французской ленты, разумеется, не обошлись без традиционной красной дорожки. Она куда скромнее, чем «оскаровская», разумеется, — при подготовке к выходу актеры и актрисы кино не собирают вокруг себя команды стилистов и визажистов и не получают на выход дорогие украшения.

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    Актеры Сесиль де Франс и Реда Катеб
    Французская актриса Клотильда Куро
    Немецкая актриса Сибель Кекилли
    Немецкая актриса Франциска Петри (слева) и украинская актриса Алина Левшин
    Английская актриса Эмилия Шуле
    Члены жюри: американская актриса Мэгги Джилленхол и мексиканский актер Диего Луна
    Вице-президент бундестага Клаудиа Рот
    Модель и актриса Хари Неф
    Британский YouTube-блогер Маркус Ллойд Батлер и немецкая топ-модель Стефани Гизингер
    Немецкая актриса Сандра Хойллер
    Мэр Берлина Михаэль Мюллер с супругой Клауди
    Скромное обаяние 67-го Берлинского кинофестиваля. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ру
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