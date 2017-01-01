Скромное обаяние 67-го Берлинского кинофестиваля. Фотогалерея
- Сьогодні, 16:23
-
Розсилка
В Германии открылся 67-й Берлинский кинофестиваль
9 февраля в Берлине собрались звезды европейского кино: фильмом – открытием фестиваля стала картина «Джанго» французского режиссера Этьена Комара о жизни джазового музыканта Джанго Рейнхардта.
Церемония открытия и премьера французской ленты, разумеется, не обошлись без традиционной красной дорожки. Она куда скромнее, чем «оскаровская», разумеется, — при подготовке к выходу актеры и актрисы кино не собирают вокруг себя команды стилистов и визажистов и не получают на выход дорогие украшения.
Джерело: Газета.Ру