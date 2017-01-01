SkyPixel 2016: Опубликованы лучшие фотографии, снятые с дронов
- Сьогодні, 07:41
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Конкурс дрон-фотографий, проведённый сообществом SkyPixel в 2016 году, привлёк 27 000 работ со всего мира.
Судьи объявили победителей, отдав главный приз Ги Чженгу (Ge Zheng), автору снимка рыбака с сетями.
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Конкурс SkyPixel рассчитан и на фотографов-любителей, и на профессионалов. Работы принимались в трёх категориях: «Красота», «360» и «Дроны в использовании». С победителями и несколькими замечательными участниками предлагаем ознакомиться в этой подборке.
Джерело: cameralabs.org