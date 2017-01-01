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    SkyPixel 2016: Опубликованы лучшие фотографии, снятые с дронов

    • Сьогодні, 07:41
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    Конкурс дрон-фотографий, проведённый сообществом SkyPixel в 2016 году, привлёк 27 000 работ со всего мира.

    Судьи объявили победителей, отдав главный приз Ги Чженгу (Ge Zheng), автору снимка рыбака с сетями.

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    Конкурс SkyPixel рассчитан и на фотографов-любителей, и на профессионалов. Работы принимались в трёх категориях: «Красота», «360» и «Дроны в использовании». С победителями и несколькими замечательными участниками предлагаем ознакомиться в этой подборке.

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    Второй приз в категории «Красота» среди профессионалов получил снимок, сделанный в Окленде, Новая Зеландия.
    Это изображение автомобильного моста в США выиграло первый приз в любительской категории «Красота».
    Снимок, сделанный в Италии, занял второе место в категории «Красота» среди любителей.
    Аэрофотография замёрзшей реки в США заняла третье место в любительской категории «Красота».
    Главный победитель фотоконкурса. Рыбак с сетями в провинции Фуцзянь в Китае.
    Рисовые террасы в Китае. Прекрасный кадр, хотя и без призового места.
    Ещё один интересный снимок, не победивший ни в одной категории.
    Люди играют среди фонтанов.
    Удивительный пейзаж.
    Дорожка между разноцветными рядами тюльпанов в Нидерландах.
    Аэрофотография, в которой запечатлён караван верблюдов в пустыне, выиграла первый приз в профессиональной категории «Красота».
    SkyPixel 2016: Опубликованы лучшие фотографии, снятые с дронов

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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