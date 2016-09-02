Слишком откровенно: Levi`s выпустили новые джинсы с молнией в непривычном месте

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Фото новой модели уже облетело весь интернет и разговоры вокруг нее не умолкают

Марка Vetements известна своими безумными идеями и способностью задавать новые ультра популярные тренды. На этот раз бренд совместно с всемирно известной джинсовой маркой Levi`s создал джинсы с молнией не только по бокам, но и на довольно непривычном месте - ягодицах.

Фото новой модели уже облетело весь интернет и разговоры вокруг нее не умолкают. Возможно, джинсы - новый хит, но пока что мы знаем только одно - Ливайс Страусс бы этого точно не пережил.