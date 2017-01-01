  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы

    • Вчора, 21:11
    • Розсилка

    С 2013 года 1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба.

    Этот праздник не принуждает и не запрещает носить хиджаб — он защищает право женщины самостоятельно решать, хочется ей того или нет, тем более что это может выглядеть красиво и совсем не консервативно. Мы собрали удачные образы, в которых присутствует хиджаб, из блога об уличной моде The Tehran Times. Кроме иранок, на снимках есть женщины из других стран Ближнего Востока.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы
    Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы

    Джерело: BigPicture
    Читайте також
    фотограф мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ