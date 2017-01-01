Смелые иранские модницы в кедах разрушают стереотипы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С 2013 года 1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба.

Этот праздник не принуждает и не запрещает носить хиджаб — он защищает право женщины самостоятельно решать, хочется ей того или нет, тем более что это может выглядеть красиво и совсем не консервативно. Мы собрали удачные образы, в которых присутствует хиджаб, из блога об уличной моде The Tehran Times. Кроме иранок, на снимках есть женщины из других стран Ближнего Востока.