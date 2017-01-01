Смерть евреев, голод и разруха: шокирующие снимки Лодзинского гетто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда красноармейцы пришли в гетто польского города Лодзи, из 200 с лишним тысяч евреев там оставалось только 877. Одним из них был фотограф Генрик Росс. Снимки жизни гетто, которые он сделал и закопал на территории гетто, до конца июля будут выставляться в Бостонском музее искусств.

Немецкая армия оккупировала Лодзь через неделю после начала Второй мировой войны, в сентябре 1939 года. Здесь было создано окруженное колючей проволокой гетто, старейшиной которого стал 62-летний Мордехай Хаим Румковский. В начале 1940 года в гетто были переселены все оставшиеся в городе польские евреи. Оно стало вторым по величине в Польше после варшавского; всего через него прошли более 200 тысяч польских евреев. Румковский воспользовался стратегией «работай, чтобы выжить»: жители гетто стали рабочей силой для фабрик и мастерских, выпускавших товары для немецкого рынка.

Среди жителей гетто были Генрик Росс и его жена Стефания. До войны Росс работал фотографом в польских газетах. После переселения в гетто его назначили фотографом при отделе статистики: он должен был снимать портреты для идентификационных карточек евреев и делать снимки рабочих на фабриках — эти фото потом использовались в пропаганде. Параллельно Росс тайно документировал жизнь Лодзинского гетто: смерть от голода, разруху, отправку в лагеря смерти.

Депортации евреев в Освенцим и Хелмно начались в 1942 году и продолжались до 1944-го, когда немцы приказали ликвидировать Лодзинское гетто. Около 70 тысяч жителей, включая Румковского, были отправлены в Освенцим.

После объявления о ликвидации Росс оказался в группе из примерно 900 жителей, оставшихся для уборки гетто и сбора ценных вещей из пустых зданий. Именно тогда он закопал на территории коробку со своими негативами. «Я похоронил свои негативы в земле, чтобы сохранить хоть какие-то записи о нашей трагедии, — скажет позже Росс. — Я ожидал полного уничтожения польского еврейства и хотел оставить историческое свидетельство нашего мученичества». В январе 1945 года, через три месяца после освобождения Лодзинского гетто советской армией, Росс выкопал коробку с негативами. Из 6 тысяч кадров уцелело больше половины, часть которых вошла в 17-страничный альбом «folio», выпущенный в 1987 году.

Джерело: Bird In Flight