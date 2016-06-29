Смертельная белизна: невероятные портреты альбиносов Танзании

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Если ты родился альбиносом в Восточной Африке, то жизнь начинаешь сразу с «ценником на лбу».

Многие местные верят, что убийство таких людей приносит удачу, а части их тел можно выгодно продать шаманам.

Нидерландский фотограф Маринка Массеус (Marinka Masséus) посетила Танзанию и сделала серию пронзительных портретов детей-альбиносов. По словам Маринки Массеусс, главной задачей фотопроекта была попытка привлечь внимание мира к проблемам африканских детей-альбиносов.