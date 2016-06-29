Смертельная белизна: невероятные портреты альбиносов Танзании

Никто не знает почему, но Восточная Африка вообще и Танзания в частности — это места, где рождается особенно много альбиносов. Их доля на этой территории в 15 раз выше, чем в среднем по миру.
Негры-альбиносы здесь самая уязвимая часть местного сообщества. За ними устраивается охота, их рубят на куски,продают или сами охотники съедают как лекарство.
Азарт охотников легко объяснить цифрами: тело альбиноса, если продавать его шаманам и колдунам по частям — язык, глаза, конечности и так далее, стоит 50-100 тысяч долларов. А это средний заработок жителя Танзании за 25-50 лет.
98% альбиносов Танзании не доживают до 40 лет. Но виной этому не только их убийства. Их кожа и глаза особенно восприимчивы к ультрафиолету, а потому уже к 16-18 годам альбиносы на 60-80% теряют зрение, а к 30 годам с вероятностью 60% заболевают раком кожи.
Нидерландский фотограф Маринка Массеус (Marinka Masséus) посетила Танзанию и сделала серию пронзительных портретов детей-альбиносов. По словам Маринки Массеусс, главной задачей фотопроекта была попытка привлечь внимание мира к проблемам африканских детей-альбиносов.