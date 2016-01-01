Смертельная миссия. Все случаи убийств советских послов за рубежом
- Вчора, 11:40
-
Розсилка
В понедельник, 19 декабря, посол РФ в Турции Андрей Карлов получил смертельные ранения в результате вооруженного нападения в Центре современного искусства в Анкаре.
Дипломат выступал с речью на открытии фотовыставки, когда в него выстрелил стоявший сзади 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мерт Алтынташ.
Насильственная смерть главы дипломатической миссии России — событие крайне редкое, но не исключительное. Мы вспомнили другие прецеденты.
Джерело: ФотоТелеграф