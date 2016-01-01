Смертельная миссия. Все случаи убийств советских послов за рубежом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В понедельник, 19 декабря, посол РФ в Турции Андрей Карлов получил смертельные ранения в результате вооруженного нападения в Центре современного искусства в Анкаре.

Дипломат выступал с речью на открытии фотовыставки, когда в него выстрелил стоявший сзади 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мерт Алтынташ.

Насильственная смерть главы дипломатической миссии России — событие крайне редкое, но не исключительное. Мы вспомнили другие прецеденты.

Джерело: ФотоТелеграф