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    Смертельная миссия. Все случаи убийств советских послов за рубежом

    • Вчора, 11:40
    • Розсилка

    В понедельник, 19 декабря, посол РФ в Турции Андрей Карлов получил смертельные ранения в результате вооруженного нападения в Центре современного искусства в Анкаре.

    Дипломат выступал с речью на открытии фотовыставки, когда в него выстрелил стоявший сзади 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мерт Алтынташ.

    Насильственная смерть главы дипломатической миссии России — событие крайне редкое, но не исключительное. Мы вспомнили другие прецеденты.

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    11 февраля 1829 года в Тегеране десятки религиозных фанатиков ворвались в здание русского посольства и убили всех, кто находился внутри, за исключением секретаря Ивана Мальцова. Среди 37 погибших оказался и глава дипмиссии в Персии (ныне — Иран) Александр Грибоедов, автор пьесы «Горе от ума». Его тело было изуродовано настолько, что опознать дипломата удалось только по шраму на руке, полученному на дуэли.
    Резня в посольстве, естественно, вызвала дипломатический скандал. Для того чтобы нормализовать отношения с Российской империей и уменьшить размер контрибуции, персидский шах послал в Петербург своего внука. Тот преподнес в дар императору Николаю I знаменитый алмаз «Шах» массой 88,7 карата. Принимая драгоценный минерал, самодержец сказал: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие».
    Бывший белогвардейский офицер швейцарского происхождения Морис Конради, потерявший семью во время Гражданской войны, 10 мая 1923 года застрелил полномочного представителя СССР в Италии Вацлава Воровского. Убийство произошло в ресторане отеля «Сесиль» в Лозанне, в котором советская делегация проживала во время конференции по вопросам Ближнего Востока. Выстрелив еще и в двух помощников Воровского, Конради отдал пистолет метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело — русские большевики погубили всю Европу… Это пойдет на пользу всему миру».
    Судебное разбирательство по этому делу началось 5 ноября того же года и продлилось десять дней. Было допрошено более 70 свидетелей, рассказавших суду об ужасах красного террора. Их показания впечатлили присяжных, и большинством голосов (девять против пяти) Конради был оправдан, как и его подельник Аркадий Полунин. Вскоре СССР разорвал дипломатические отношения со Швейцарией, они были восстановлены только в 1946 году.
    Полномочный представитель СССР в Польше Петр Войков погиб на перроне варшавского вокзала от руки 20-летнего белого эмигранта Бориса Коверды. Преступник открыл огонь около 9 часов утра, Войков скончался в больнице примерно час спустя. «Я отомстил за Россию, за миллионы людей», — заявил Коверда на допросе. Войкова в качестве жертвы террорист выбрал из-за того, что тот участвовал в расстреле царской семьи.
    Польский суд приговорил Коверду к пожизненным каторжным работам, но через несколько месяцев срок сократили до 15 месяцев. 15 июня 1937 года убийца был амнистирован и освобожден.
    Смертельная миссия. Все случаи убийств советских послов за рубежом

    Джерело: ФотоТелеграф

    смерть посол
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