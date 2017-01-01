Снежная королева: девочка-альбинос впечатляет ослепительной красотой

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Малышка в будущем мечтает стать моделью

8-летнюю Нарияну за ее светлые волосы и белоснежную кожу называют «Снежной королевой». Девочке-альбиносу прочат карьеру модели. Об этом пишет dailymail.co.uk

Нарияна родилась в Якутии, у всех членов его семьи темные волосы. Девочка хочет попробовать стать моделью, но сейчас сосредоточена на танцах и рисовании.

«Самый необычный человек, которого я видел своими глазами. Девочка Саха (самоназвание Якутии). Ее зовут Нарияна. Она альбинос. Невероятно артистическая и целых 2:00 позировала на камеру. С первых секунд начали общаться, будто давно знакомы. Ее глаза боятся яркого света . Несмотря на это получились отличные снимки», - рассказал фотограф Вадим Руфов.