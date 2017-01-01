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    Снимок индийской девушки принес фотографу $120 000 на конкурсе HIPA

    • Сьогодні, 06:34
    • Розсилка

    Часть выигранных денег Араш Ягмаян намерен потратить на то, чтобы помочь героине своей фотографии.

    Проживающий в Нью-Йорке иранский фотограф Араш Ягмаян победил в ежегодном конкурсе Hamdan International Photography Award.

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    В качестве приза он получит $120 000, пишет PDN Pulse. Победу ему принес снимок «Landfill Balerina», на котором запечатлена девушка, собирающая мусор на свалке в индийском городе Гувахати.

    «Горы мусора там очень высокие, и ходить там крайне небезопасно: запросто можно провалиться, — говорит Ягмаян, рассказывая о своем снимке. — Местное население живет в ужасных условиях, в домах часто нет ни электричества, ни воды, повсюду царит антисанитария, и у людей почти нет шансов выбраться из этого положения».

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    По словам фотографа, полученные средства он планирует потратить на реализацию новых проектов о социальных проблемах по всему миру. Кроме того, он отметил, что хотел бы вернуться в Индию, чтобы найти героиню своей фотографии и помочь ей: «Неплохо было бы внести в ее непростую жизнь хоть что-то положительное. Мне нужно только найти какую-то организацию, которая поможет мне в этом».

    Конкурс Hamdan International Photography Awards был создан в 2011 году по инициативе шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума. Главная цель HIPA — популяризация фотографии и развитие индустрии культуры в Дубае.

    Джерело: Bird In Flight

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