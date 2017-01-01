Соблазнительная модель заработала эротическими фото на дом в Австралии

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«Сначала в мои планы не входило собирать базу подписчиков. Однако меня всегда восхищала фотосъемка»

28-летняя модель и звезда реалити-шоу Розанна Арклов заработала на дом на собственных фотографиях в соцсети Instagram. За каждый снимок получает $ 3 тыс. Выставляет пикантные фото в крошечных бикини и обтягивающей одежде. За ее страницей следят более 3 млн пользователей.

Девушка выросла в сельской местности в Новой Зеландии. Восемь лет назад переехала в Австралию. Там пригласили принять участие в шоу о жизни новозеландцев, которые живут и работают в Австралийском Союзе. Проект получил название «The GC».

По мнению бикини-модели, шоу помогло ей расширить границы популярности и привлечь внимание большего количества пользователей социальных сетей.

«Сначала в мои планы не входило собирать базу подписчиков, - призналась Розанна в интервью изданию The Gold Coast Bulletin. - Однако меня всегда восхищала фотосъемка».

Сегодня Арклов дает рекомендации девушкам, как стать популярными в сети. Первым и главным советом является опубликование снимков в «горячее время». Советует выбирать промежуток с 18:30 до 21:00 или подумать об утреннем времени.

Джерело: Gazeta.ua