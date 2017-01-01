Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нет лучшего способа продажи музыкальных альбомов, чем фотография юной и красивой девушки в соблазнительном бикини на обложке.

Именно так действовали звукозаписывающие компании в 1960-1980-х годах.

Девчонки на пляже смотрели с каждой полки музыкального магазина, особенно если это был какой-нибудь сборник суперхитов или незамысловатая поп-музыка.

Такая ситуация была характерна почти для всех стран, кроме США .

Насладитесь ретрокрасотками в бикини с обложек мелодий и ритмов зарубежной эстрады. Когда смотришь, как они элегантно раздеты, совершенно не важно, что там за музыка…

Джерело: BigPicture