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    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов

    • Сьогодні, 09:04
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    Нет лучшего способа продажи музыкальных альбомов, чем фотография юной и красивой девушки в соблазнительном бикини на обложке.

    Именно так действовали звукозаписывающие компании в 1960-1980-х годах.

    Девчонки на пляже смотрели с каждой полки музыкального магазина, особенно если это был какой-нибудь сборник суперхитов или незамысловатая поп-музыка.

    Такая ситуация была характерна почти для всех стран, кроме США .

    Насладитесь ретрокрасотками в бикини с обложек мелодий и ритмов зарубежной эстрады. Когда смотришь, как они элегантно раздеты, совершенно не важно, что там за музыка…

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    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов
    Соблазнительные красотки в бикини с обложек пластинок 60-80-х годов

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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