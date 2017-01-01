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    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина

    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка

    Для водителей такси в Токио обычный рабочий день — настоящий марафон по выносливости. И когда появляется время на перерыв, таксисты с удовольствием пристраиваются спать в машинах, не обращая внимания на снующие вокруг толпы.

    Британский фотограф Уильям Грин снял любопытную фотосерию о повседневной работе японских таксистов.

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    Очевидно, в японской культуре спать в общественном месте — совершенно нормальное явление. Причем сон у всех на виду является даже признаком усердного труда.

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    Грин поведал, с чего началась фотосерия: «Я работал в Японии над несколькими проектами, когда наткнулся на это прелюбопытное явление.
    Прогуливаясь по улице, я набрел на место, где было много спящих людей, хотя это и не была стоянка такси.
    Видимо, для восточной культуры позволительно спать на публике. В Великобритании вы увидите спящих на улице людей только в том случае, если они мертвецки пьяны или действительно измотаны».
    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина
    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина
    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина
    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина
    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина
    Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина

    Джерело: BigPicture

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