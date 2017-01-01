Сонное царство: спящие японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для водителей такси в Токио обычный рабочий день — настоящий марафон по выносливости. И когда появляется время на перерыв, таксисты с удовольствием пристраиваются спать в машинах, не обращая внимания на снующие вокруг толпы.

Британский фотограф Уильям Грин снял любопытную фотосерию о повседневной работе японских таксистов.

Очевидно, в японской культуре спать в общественном месте — совершенно нормальное явление. Причем сон у всех на виду является даже признаком усердного труда.

Джерело: BigPicture