Sony World Photography Awards: Фотографы показали, как сильно отличается жизнь детей разных стран мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти завораживающие своей честностью портреты были сделаны в самых разных, удаленных друг от друга уголках нашей планеты фотографами, чьи имена попали в финал престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017.

Судьи отобрали детские портреты среди огромного количества работ различных категорий, чтобы показать колоссальную разницу условий, в которых вынуждены расти дети.

Жизнь этих детей вряд ли изменится. Все они вынуждены жить там, где родились, и жить так, как и их родители, пока не повзрослеют. Но даже с возрастом их судьбы все равно будут слишком сильно зависеть от их детства.

Джерело: BigPicture