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    Sony World Photography Awards: Фотографы показали, как сильно отличается жизнь детей разных стран мира

    • Сьогодні, 09:11
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    Эти завораживающие своей честностью портреты были сделаны в самых разных, удаленных друг от друга уголках нашей планеты фотографами, чьи имена попали в финал престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2017.

     Судьи отобрали детские портреты среди огромного количества работ различных категорий, чтобы показать колоссальную разницу условий, в которых вынуждены расти дети.

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    Жизнь этих детей вряд ли изменится. Все они вынуждены жить там, где родились, и жить так, как и их родители, пока не повзрослеют. Но даже с возрастом их судьбы все равно будут слишком сильно зависеть от их детства.

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    Китайская провинция Гуйчжоу. Родители этого мальчика убирают урожай в поле, а его 90-летняя бабушка остается с ним. На фото редкий момент проявления нежности.
    11-летний Ли Ханг, страдающий от синдрома Прадера — Вилли, проходит традиционную китайскую процедуру в центре по снижению веса.
    Девочка участвует в навджоте — церемония в религии зороастризма, схожая с крещением.
    Церемония в храме сикхов в одном из районов Пармы, Италия.
    11-летний Таха Сирхах идет с иракским флагом по выжженному месторождению нефти, город Кайяра. Его отец был убит во время оккупации города ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ред.), потому что работал на иракскую полицию.
    Девочки-близнецы на тренировке по гимнастике в китайской спортивной школе в Цзинине, провинция Шаньдун.
    Каир, Египет. Когда фотограф попросил мальчика улыбнуться для портрета, тот ответил, что не умеет.
    Мальчик со свежими ранами, которые впоследствии станут шрамами, — типичные «украшения» для местных племен. Того, Западная Африка.
    Двухлетний мальчик во время болезненной церемонии шрамирования, Бенин, Западная Африка.
    6-летняя девочка плачет над домашним заданием, Польша.
    Сенегальские дети цепляются руками за окно автобуса.
    6-летняя девочка играет дома, Цешин, Польша.
    9-летняя Сюзанна сидит в ржавой машине напротив заброшенного здания, где она живет, Гюмри, Армения.
    Дизайнер одежды Нассиба играет со своим сыном, Джидда, Саудовская Аравия.
    Ганьсу, китайская провинция. Эта девочка — одна из 61 миллиона детей в деревнях, которых бросили родители, чтобы переехать в город. Девочка говорит, что ее мама сбежала, когда ей было полгода.
    В джунглях Западной Суматры, провинция в Индонезии.
    Ребенок играет около склада, где мужчина продает собачье мясо, Кайфын, Китай.
    Мальчик-бедуин держит отцовское ружье, Оман.
    Небольшая деревня в Бенине, Западная Африка.
    Около КПП иракской армии, Кайяра, Ирак.
    Мальчик хвастается двумя пистолетами, Гондурас.
    Дети на фестивале Гахан. Мальчик держит череп в надежде, что в следующем году будут обильные дожди и урожай. Деревня в Западной Бенгалии, Индия.
    Город Накхонситхаммарат, Таиланд.
    Ученица начальной школы спит в автобусе, Киото, Япония.
    Участники чемпионата по бодибилдингу ждут за кулисами
    В бедном районе Гюмри, Армения, Люсин спит со своими пятью детьми в одной комнате. В советское время в этих огромным домах на окраине города располагалось 60 семей. Сегодня в разрушающихся зданиях живут четыре семьи.
    Sony World Photography Awards: Фотографы показали, как сильно отличается жизнь детей разных стран мира

    Джерело: BigPicture

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